La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una decisione storica che autorizza le cause legali relative ai beni americani sequestrati a Cuba nel 1960. La sentenza, pronunciata il 21 maggio 2026 con un voto di otto a uno, pone al centro la società portuale statunitense Havana Docks Corporation. I beni di questa azienda furono confiscati quando Fidel Castro salì al potere, avviando la nazionalizzazione delle imprese private sull'isola.

Il caso specifico verte sulla possibilità per le aziende statunitensi di intentare azioni legali contro entità che hanno tratto beneficio da proprietà confiscate dal governo cubano oltre sessantacinque anni fa.

La Corte Suprema si è schierata con la Havana Docks Corporation, che aveva citato in giudizio quattro compagnie di crociera. Queste ultime avevano utilizzato il terminal portuale dell'azienda a L'Avana durante il periodo di riapertura dei rapporti tra Stati Uniti e Cuba, avvenuto sotto l'amministrazione Obama. Il giudice Clarence Thomas, relatore della Corte, ha chiarito che la corte d'appello federale di Atlanta aveva erroneamente respinto le richieste della società, affermando che “le compagnie di crociera hanno utilizzato beni confiscati su cui Havana Docks vanta un diritto di rivendicazione”.

La sentenza e le sue implicazioni

Questa decisione della Corte Suprema non costituisce una pronuncia definitiva sulla causa intentata dalla Havana Docks.

Tuttavia, essa riapre la strada a rivendicazioni simili da parte di altre aziende americane i cui beni furono nazionalizzati a Cuba. La causa era stata inizialmente accolta da un giudice distrettuale di Miami, che aveva riconosciuto la responsabilità delle compagnie di crociera e assegnato alla Havana Docks Corporation un risarcimento superiore ai 400 milioni di dollari. Successivamente, la corte d'appello aveva annullato tale decisione, favorendo le compagnie di crociera. Ora, il caso tornerà all'esame della corte d'appello per ulteriori valutazioni.

La sentenza della Corte Suprema si inserisce in un contesto di crescente pressione sull'isola da parte dell'amministrazione Trump, che ha progressivamente rafforzato le sanzioni contro Cuba.

Il pronunciamento si fonda su una disposizione chiave della legge federale nota come Helms–Burton. Tale normativa consente ai cittadini americani di citare in giudizio chiunque tragga beneficio da beni confiscati dal governo cubano. In particolare, il Titolo III della legge autorizza azioni legali contro aziende coinvolte in attività commerciali su tali proprietà.

Il ruolo della Havana Docks Corporation e la legge Helms–Burton

La Havana Docks Corporation è una società statunitense che gestiva terminal portuali strategici a L'Avana prima della rivoluzione cubana. Dopo la confisca dei suoi beni nel 1960, l'azienda ha mantenuto la rivendicazione sui terminal. La causa contro le compagnie di crociera si basa proprio sulla legge Helms–Burton, approvata dal Congresso degli Stati Uniti in risposta agli abbattimenti di aerei civili da parte di Cuba nel 1996.

L'attivazione del Titolo III di questa legge, avvenuta negli ultimi anni, ha permesso di avviare azioni legali contro le aziende che hanno utilizzato beni confiscati.

Il caso della Havana Docks rappresenta un precedente significativo per numerose altre società americane che vantano crediti su beni espropriati a Cuba. La sentenza della Corte Suprema potrebbe, pertanto, influenzare ulteriori controversie legali, sia in corso che future, benché ogni singolo caso dovrà essere valutato individualmente dalle corti competenti.