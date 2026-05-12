María Fernanda Espinosa Garcés, già presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed ex ministro degli Esteri dell'Ecuador, è stata ufficialmente proposta da Antigua e Barbuda come la quinta aspirante alla prestigiosa carica di segretario generale dell’Onu. La sua candidatura è stata formalizzata il 12 maggio 2026, con l'obiettivo di succedere ad Antonio Guterres a partire dal 1° gennaio 2027, come confermato dalla documentazione presentata agli Stati membri delle Nazioni Unite.

Nel suo documento programmatico, Espinosa ha posto l'accento su una questione cruciale: per l’Onu oggi, la sfida non risiede tanto nella sua rilevanza, quanto piuttosto nella sua credibilità.

Ha evidenziato il divario esistente tra le promesse dell'organizzazione e la percezione delle sue effettive realizzazioni. La sua visione è chiara: “Il mondo non ha bisogno di Nazioni Unite più grandi, bensì di Nazioni Unite più efficaci”, ha affermato. Ha inoltre specificato che il segretario generale deve agire come un “onesto mediatore, imparziale nella percezione e nella pratica, coerente nell'applicazione dei principi della Carta ed equamente attento alle priorità del Nord e del Sud, dell'Est e dell'Ovest”.

I candidati in corsa per la guida dell'Onu

L'ingresso di Espinosa nella competizione porta a cinque il numero dei candidati in lizza. Gli altri aspiranti alla segreteria generale sono: Rafael Mariano Grossi, attuale direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea); Michelle Bachelet, ex presidente del Cile; Rebeca Grynspan, ex vicepresidente del Costa Rica e attuale segretaria generale della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (Unctad); e Macky Sall, ex presidente del Senegal.

Tutti questi candidati hanno già partecipato a un dialogo interattivo, confrontandosi con gli Stati membri e i rappresentanti della società civile, dedicando tre ore ciascuno a illustrare le proprie priorità e a rispondere alle domande.

Il processo di selezione e le prospettive future

La candidatura di Espinosa, che vanta un'ampia esperienza avendo ricoperto anche i ruoli di ministro della Difesa e degli Esteri in Ecuador, è stata ufficialmente accettata. La Niece Collins, portavoce della presidente dell’Assemblea Generale dell’Onu, ha confermato la ricezione e l'ufficializzazione della documentazione. Un elemento significativo nel processo di selezione è la prassi non scritta delle Nazioni Unite, che mira a garantire una rotazione regionale nella scelta del segretario generale.

Se tale criterio dovesse essere mantenuto, la prossima nomina potrebbe favorire un candidato proveniente dall’America Latina. A ciò si aggiunge l'appello della presidente dell’Assemblea Generale, Annalena Baerbock, che ha esortato gli Stati membri a sostenere le candidature femminili, evidenziando che in quasi ottant’anni di storia dell’Onu, nessuna donna ha mai ricoperto la carica di segretario generale.

Il calendario prevede che, entro la fine di luglio, i quindici membri del Consiglio di Sicurezza si riuniranno a porte chiuse per discutere i profili dei candidati. La formalizzazione della nomina del nuovo segretario generale da parte dell’Assemblea Generale è attesa verso la fine dell’anno, con la decisione che solitamente si concretizza tra agosto e ottobre.