Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha categoricamente escluso che il disarmo del gruppo sciita possa essere oggetto dei prossimi negoziati tra Libano e Israele. Questa ferma posizione è stata ribadita attraverso una nota ufficiale, diffusa in vista del terzo round di colloqui diplomatici che si terranno a Washington giovedì e venerdì.

Qassem ha chiarito che la questione delle armi di Hezbollah è da considerarsi una questione interna libanese e, pertanto, non rientra in alcun modo tra i temi di discussione con lo stato israeliano. Il leader ha inoltre sottolineato l'intenzione del gruppo di non arrendersi, affermando che i suoi combattenti continueranno a difendere il Libano e la sua popolazione.

Ha avvertito che il campo di battaglia sarà trasformato in un "inferno" per le forze israeliane, evidenziando la determinazione del movimento in un momento di accresciuta tensione regionale.

La posizione di Hezbollah sui negoziati

Il terzo ciclo di negoziati tra Libano e Israele vedrà la partecipazione di delegazioni da entrambi i paesi a Washington. Tuttavia, come esplicitamente dichiarato da Hezbollah, il tema del disarmo non sarà posto sul tavolo delle trattative. La nota del gruppo è inequivocabile: "Quella delle armi è una questione interna libanese e non fa parte dei negoziati con il nemico". Questa dichiarazione si inserisce in un più ampio contesto di confronto politico e militare, dove il movimento sciita ribadisce il proprio impegno a mantenere il proprio arsenale, considerandolo un elemento cruciale per la difesa nazionale.

Hezbollah: contesto e ruolo strategico

Hezbollah, fondato nel 1982, è un influente movimento politico e militare sciita libanese. La sua attività si estende sia sul fronte politico, con una rappresentanza significativa nel Parlamento libanese, sia su quello militare, come forza armata organizzata. La presenza e l'influenza di Hezbollah sono costantemente al centro del dibattito, sia a livello nazionale che internazionale, in particolare per quanto concerne il possesso e l'utilizzo delle sue armi. Il gruppo si autodefinisce un movimento di resistenza contro Israele, agendo, a suo dire, per la difesa della sovranità e della sicurezza del Libano. La questione del disarmo di Hezbollah rimane da anni un punto focale e controverso nel panorama politico libanese e nelle relazioni con la comunità internazionale, influenzando profondamente gli equilibri regionali.