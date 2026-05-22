Il parlamento sloveno ha eletto Janez Janša come primo ministro il 22 maggio, segnando il suo ritorno al governo. Il leader nazionalista, di destra e ammiratore di Donald Trump, ha ottenuto la maggioranza dei voti grazie a un accordo di coalizione di minoranza.

La votazione, svoltasi a Lubiana, ha visto cinquantuno membri del parlamento esprimere sostegno a Janša, mentre trentasei si sono dichiarati contrari. L'elezione è stata resa possibile da un'intesa tra forze politiche che, pur non avendo una maggioranza assoluta, ha consentito la formazione di un nuovo governo.

L'elezione e il sistema politico

La sessione parlamentare che ha portato alla nomina di Janša si è tenuta nella capitale slovena. L'accordo di coalizione di minoranza è stato cruciale, permettendo a Janša di ottenere il mandato nonostante l'assenza di una piena maggioranza. Ciò evidenzia le complesse dinamiche e i compromessi tra le fazioni del parlamento sloveno.

In Slovenia, il primo ministro è il capo del governo, eletto dall'Assemblea nazionale, di novanta membri. Il premier dirige l'esecutivo, nomina i ministri e rappresenta il paese. Il sistema politico sloveno consente la formazione di governi di coalizione di minoranza, come in questo caso, qualora il candidato ottenga la maggioranza dei voti dei deputati presenti.

Janez Janša, figura di spicco della politica slovena, ha già ricoperto più volte la carica di primo ministro. La sua leadership è stata spesso associata a posizioni nazionaliste e a una stretta collaborazione con altri leader europei di orientamento conservatore. Il suo ritorno alla guida del governo avviene in un contesto di discussioni su possibili riforme istituzionali e future alleanze politiche.