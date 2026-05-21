L'Italia ha espresso un voto favorevole alle recenti risoluzioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riguardanti le condizioni sanitarie nei territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme Est, e nel Golan siriano occupato. Questa decisione, comunicata dalla Farnesina, è stata presa durante la 79ª Assemblea Mondiale della Sanità, tenutasi a Ginevra. Il voto, avvenuto tra ieri e oggi, sottolinea l'impegno costante del Paese su questioni umanitarie cruciali.

Le risoluzioni approvate affrontano direttamente la grave situazione sanitaria nei territori palestinesi, sollecitando l'OMS a proseguire e rafforzare il proprio sostegno al sistema sanitario locale.

I testi invitano inoltre Israele a facilitare le operazioni umanitarie, garantendo il libero ingresso di materiali essenziali e la protezione del personale sanitario. Il voto italiano si pone in continuità con le posizioni assunte nel 2024 e nel 2025, riaffermando l'impegno per il rispetto del diritto internazionale umanitario e per un accesso umanitario sicuro, rapido e senza ostacoli.

Le risoluzioni e l'azione umanitaria italiana

Nello specifico, le risoluzioni votate includono quella intitolata "Condizioni sanitarie nel territorio palestinese occupato, inclusa Gerusalemme Est" e una decisione che estende le medesime considerazioni al Golan siriano occupato. Entrambi i documenti evidenziano la necessità impellente di un supporto continuativo da parte dell'OMS e pongono l'accento sulla tutela degli operatori e delle strutture sanitarie nelle aree interessate.

A testimonianza di questo impegno, la Farnesina ha ricordato l'iniziativa "Food for Gaza", promossa dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Da marzo 2024, questa iniziativa ha permesso l'invio alla Striscia di Gaza di circa 2.400 tonnellate di aiuti alimentari, affiancati da presidi sanitari e altri beni di prima necessità, dimostrando un'azione concreta a favore della popolazione.

Il ruolo della Farnesina e la coerenza diplomatica

La Farnesina, in qualità di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, svolge un ruolo centrale nel coordinamento delle attività internazionali dell'Italia. Questo include la partecipazione alle principali assemblee delle Nazioni Unite e la gestione degli interventi umanitari.

La sua missione comprende la promozione del rispetto dei diritti umani, la tutela dei cittadini italiani all'estero e il sostegno alle iniziative di cooperazione internazionale. Le recenti azioni a favore della popolazione palestinese, come il voto alle risoluzioni OMS e l'iniziativa "Food for Gaza", ne sono una chiara espressione, confermando la linea diplomatica italiana.