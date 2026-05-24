La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso una ferma condanna per il pesante attacco russo che ha nuovamente colpito le infrastrutture civili in Ucraina, con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati. La dichiarazione, rilasciata il 24 maggio 2026 da Roma, sottolinea la solidarietà italiana alla popolazione ucraina, che da oltre quattro anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione. Meloni ha ribadito: “Continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei e internazionali per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura”.

Dettagli dell'attacco e reazioni

L'attacco russo ha causato danni significativi e vittime in diverse zone dell'Ucraina, tra cui la capitale Kiev. Sono stati utilizzati missili balistici Oreshnik, colpendo infrastrutture civili come scuole e complessi residenziali. I bombardamenti hanno provocato almeno quattro morti e diversi feriti, inclusi due decessi nella capitale. Tra le aree colpite figura anche un complesso dove risiede l'ambasciatore albanese.

Il Cremlino ha dichiarato che l'operazione rappresenta una risposta agli attacchi ai civili russi. L'allerta per il raid era stata lanciata in precedenza dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dagli Stati Uniti. Le autorità ucraine hanno confermato incendi e ulteriori danni a infrastrutture strategiche e civili.

L'impegno italiano ed europeo

La posizione di Giorgia Meloni si inserisce in un contesto di collaborazione internazionale per sostenere l'Ucraina e promuovere una soluzione pacifica. L'Italia si allinea alle principali istituzioni europee, che hanno espresso solidarietà alla popolazione ucraina e condannato l'escalation militare. L'impegno per la pace resta una priorità condivisa a livello internazionale, con un costante monitoraggio della situazione sul campo e delle conseguenze degli attacchi sulle comunità colpite.