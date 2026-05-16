La NATO si appresta a esercitare una forte pressione sui produttori di armi europei per un incremento significativo degli investimenti e della capacità produttiva. Il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Mark Rutte, incontrerà la prossima settimana a Bruxelles i rappresentanti dei principali gruppi europei della difesa, tra cui Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, Mbda e Leonardo.

Alle aziende è stato richiesto di presentare i piani di investimento e le strategie per aumentare la produzione, con particolare attenzione alla difesa aerea e ai missili a lungo raggio.

L'obiettivo è giungere al vertice NATO di Ankara, in programma a luglio, con annunci concreti sull'espansione industriale europea, mirata anche a ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. Rutte intende sollecitare le aziende a investire rapidamente, senza attendere nuovi ordini governativi di ampia portata.

L'incontro di Bruxelles e gli obiettivi strategici

La riunione di Bruxelles è un evento significativo, che vede coinvolti simultaneamente molti tra i maggiori produttori di armamenti del continente. Il messaggio della NATO ai gruppi industriali evidenzia l'urgenza di dimostrare una rapida espansione della capacità produttiva già in vista del vertice di Ankara. Le aziende sono state invitate a fornire informazioni dettagliate su investimenti e possibilità di aumentare la produzione, con un focus specifico su difesa aerea e missili a lungo raggio.

Tra i temi in discussione figurano l'approvvigionamento di materie prime critiche, il rafforzamento delle catene di fornitura e la riduzione della dipendenza da componenti provenienti da Cina e Taiwan. Il segretario generale incontra regolarmente industria e istituzioni finanziarie dell’Alleanza per incoraggiare l’aumento della produzione, dell’innovazione e degli investimenti.

Spesa per la difesa: contesto e proiezioni

Al vertice NATO dello scorso anno all’Aia, i membri hanno approvato la proposta dell’allora presidente statunitense Donald Trump di aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL. Se gli alleati europei raggiungeranno questo obiettivo, la spesa annua per la difesa nel 2035 aumenterebbe complessivamente di 1.000 miliardi di dollari (circa 860 miliardi di euro) rispetto al 2024.

Le discussioni tra industria e governi europei hanno evidenziato divergenze sulle cause dei ritardi produttivi: le aziende lamentano la carenza di contratti pubblici a lungo termine, mentre gli Stati sostengono che il settore industriale non abbia ampliato la capacità produttiva con sufficiente rapidità. Alcune aziende, tra cui Airbus, hanno scelto di non commentare i dettagli delle riunioni, mentre altre, come Rheinmetall, Mbda e Leonardo, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni.

Le priorità della NATO includono la stipula di accordi quadro nei settori chiave in cui le forze armate europee dipendono fortemente dagli Stati Uniti: difesa aerea, missili a lungo raggio e capacità di intelligence e sorveglianza, inclusi i satelliti spaziali. Alcuni gruppi industriali presenteranno piani per la costruzione di nuovi stabilimenti, l'assunzione di personale e il rafforzamento delle forniture di materie prime essenziali.