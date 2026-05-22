Il 22 maggio 2026, il Consiglio dei ministri dei Paesi Bassi ha approvato il divieto di commercio di beni provenienti dagli insediamenti israeliani considerati illegali. L'annuncio è stato dato dal primo ministro Rob Jetten al termine della riunione settimanale del governo. Il provvedimento riguarda prodotti realizzati negli insediamenti situati nei Territori palestinesi occupati e sulle Alture del Golan siriane.

L'obiettivo olandese è impedire un contributo finanziario a ciò che definisce "l'occupazione illegale e il mantenimento di insediamenti illegali".

Il premier Jetten ha ribadito l'opposizione dei Paesi Bassi alle violazioni del diritto internazionale e il sostegno agli aiuti umanitari. Il Consiglio dei ministri valuta anche l'estensione del divieto a servizi e investimenti collegati agli insediamenti.

Contesto e motivazioni

Il divieto si applica ai beni prodotti negli insediamenti israeliani. Si considerano ulteriori sanzioni contro coloni violenti e l'organizzazione terroristica Hamas. La decisione segue una richiesta della camera bassa del Parlamento olandese, la Tweede Kamer, che l'anno precedente aveva sollecitato un blocco delle importazioni dagli insediamenti.

Un tentativo di divieto a livello dell'Unione Europea è fallito per mancanza di consenso tra i ventisette Stati membri.

I Paesi Bassi hanno quindi optato per un'azione nazionale. I ministri Tom Berendsen (Affari Esteri) e Sjoerd Sjoerdsma (Commercio Estero) hanno riconosciuto le difficoltà di applicazione, ma hanno affermato che "fare qualcosa ora è meglio che non fare nulla".

Prossimi passi e cooperazione

Per accelerare l'entrata in vigore, il governo ha richiesto un parere urgente al Consiglio di Stato, per rendere operativo il divieto il prima possibile. I Paesi Bassi intendono collaborare con altri Stati membri dell'Unione Europea che hanno adottato misure simili, per aumentarne l'efficacia.

Il Consiglio dei ministri continuerà a monitorare la situazione e a valutare ulteriori azioni in coordinamento con i partner europei. Questa decisione rappresenta una delle misure nazionali più significative adottate riguardo le attività commerciali con gli insediamenti israeliani nei territori occupati.