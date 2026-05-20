Il Cremlino ha ribadito la sua ferma intenzione di proseguire l'operazione militare speciale in Ucraina fino al completo raggiungimento degli obiettivi prefissati da Mosca. La dichiarazione è giunta da Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin, da Pechino, dove il presidente Putin era impegnato in colloqui con il suo omologo cinese Xi Jinping. Questo annuncio sottolinea la centralità del dossier ucraino nell'agenda diplomatica russa.

La decisione di mantenere l'operazione militare è stata motivata da Peskov come una risposta diretta alle "dichiarazioni bellicose" del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il portavoce ha enfatizzato la necessità per la Russia di continuare le operazioni per assicurare il conseguimento di tutti i suoi scopi strategici. Questa posizione riflette la determinazione di Mosca a non arretrare di fronte alle attuali dinamiche del conflitto, legando la prosecuzione delle ostilità alla retorica attribuita al leader ucraino.

Peskov ha dichiarato esplicitamente: "A fronte delle dichiarazioni bellicose del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dobbiamo continuare l'operazione militare speciale fino al raggiungimento dei nostri obiettivi". Il portavoce ha ulteriormente chiarito che la Russia intende mantenere una pressione militare costante per garantire l'ottenimento dei risultati che il governo di Mosca ha stabilito come prioritari fin dall'inizio del conflitto.

Le condizioni per un possibile cessate il fuoco

La possibilità di un cessate il fuoco e di una conseguente fine delle ostilità è stata delineata da Peskov con condizioni precise. Il portavoce del Cremlino ha specificato che la Russia prenderà in considerazione una sospensione delle operazioni militari solo se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky impartirà l'ordine di ritirare le Forze Armate ucraine da tutti i territori che la Russia rivendica come propri. Questa richiesta rappresenta un punto fermo nella strategia negoziale russa, ribadito in molteplici occasioni fin dall'inizio del conflitto.

La posizione di Mosca su questo punto è stata costante e chiara, indicando che qualsiasi soluzione diplomatica dovrà necessariamente passare attraverso il riconoscimento delle rivendicazioni territoriali russe e il conseguente ritiro delle truppe ucraine dalle aree contese.

L'insistenza su questa condizione evidenzia la profondità delle divergenze tra le parti e la complessità di un eventuale percorso verso la pace.

Il ruolo di Dmitry Peskov nella comunicazione del Cremlino

Dmitry Peskov, in qualità di segretario stampa del presidente della Federazione Russa, svolge un ruolo fondamentale nella comunicazione delle posizioni ufficiali di Mosca. La sua funzione include la delineazione della linea politica e delle strategie adottate dal governo russo e dal presidente Vladimir Putin, sia sul fronte interno che su quello internazionale. Le sue dichiarazioni pubbliche sono strumenti essenziali attraverso i quali il Cremlino chiarisce la propria visione e le proprie intenzioni riguardo a questioni di rilevanza globale, come l'attuale conflitto in Ucraina.

Attraverso le sue frequenti apparizioni e comunicazioni, Peskov funge da voce autorevole del potere esecutivo russo, fornendo interpretazioni e giustificazioni delle azioni intraprese da Mosca. La sua capacità di esprimere con chiarezza la politica estera e di difesa russa lo rende una figura chiave nel panorama mediatico internazionale, influenzando la percezione globale delle decisioni del Cremlino e della sua strategia nel contesto geopolitico attuale.