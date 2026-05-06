Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha espresso a Bruxelles un chiaro ottimismo riguardo la possibilità di un'ulteriore revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) entro la fine del mese di maggio. Foti ha specificato che tale intervento sarà "al 90% meramente tecnico", sottolineando come le decisioni di esecuzione siano oggetto di discussione diretta con la Commissione europea. Il ministro ha inoltre ricordato che un "intervento molto significativo" era già stato condotto tra ottobre e novembre, escludendo quindi la necessità di riprendere le medesime aree di intervento.

Interrogato dai giornalisti in merito alle potenziali modifiche da apportare al Pnrr, Foti ha aggiunto che, sebbene alcune siano intrinsecamente tecniche, si sta valutando l'opportunità di includere anche revisioni "meno tecniche". La finestra temporale per queste eventuali modifiche si chiuderà improrogabilmente il 31 maggio 2026, data entro la quale tutti gli Stati membri hanno la possibilità di presentare ulteriori adeguamenti ai rispettivi Piani nazionali di ripresa e resilienza.

Il calendario vincolante del PNRR italiano

La data del 31 maggio 2026 rappresenta un termine cruciale nel calendario europeo, segnando la chiusura per le proposte di revisione dei Pnrr. Per l'Italia, il percorso di attuazione del Piano si trova in una fase particolarmente densa e decisiva.

A seguito della valutazione positiva ottenuta per la nona rata, pari a 12,8 miliardi di euro, l'attenzione si concentra ora sul conseguimento della decima e ultima rata, che ammonta a 28,4 miliardi di euro. Il quadro delle scadenze europee prevede inoltre altre date fondamentali: il 31 agosto per il completamento e la chiusura di milestone e target, il 30 settembre per l'invio delle richieste finali di pagamento e il 31 dicembre per i versamenti definitivi da parte della Commissione europea.

Fondi e traguardi finali: il quadro per l'Italia

Secondo il quadro aggiornato delle risorse, i fondi complessivi del dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza (RRF) destinati all'Italia raggiungeranno una cifra stimata di circa 166 miliardi di euro.

La decima rata, che rappresenta la fase conclusiva del programma di finanziamento, è strettamente legata al raggiungimento di ben 159 traguardi e obiettivi specifici, che devono essere completati entro la finestra finale di attuazione. La rendicontazione finale e il rigoroso rispetto di tutte le scadenze imposte dall'Unione europea sono elementi di importanza capitale per assicurare l'accesso ai finanziamenti residui e per la chiusura efficace e completa del ciclo di attuazione del PNRR italiano.