Il primo ministro albanese Edi Rama ha chiarito che il protocollo tra Albania e Italia per la gestione dei migranti resterà in vigore «fintanto che l'Italia lo vorrà». Questa dichiarazione, diffusa via tweet, risponde alle richieste di giornalisti italiani e internazionali in merito a una citazione ritenuta fuorviante, apparsa su un organo di stampa, che seguiva un'intervista del ministro degli Esteri albanese Ferit Hoxha a Euractiv.

La precisazione di Rama giunge dopo che Hoxha aveva affermato che l'accordo sui migranti, siglato il 6 novembre 2023 tra Edi Rama e Giorgia Meloni, si concluderà nel 2030 senza possibilità di proroga.

Il ministro albanese ha motivato questa scadenza con l'obiettivo di Tirana di aderire all'Unione europea entro tale data. L'accordo, della durata di cinque anni, prevede la gestione di centri per migranti a Gjadër e Shëngjin e la sua fine è strettamente correlata al percorso di adesione europea dell'Albania.

Il protocollo Italia-Albania: termini e scadenze

Il protocollo bilaterale, firmato nel novembre 2023, regola la gestione di centri per migranti in territorio albanese. Secondo le dichiarazioni di Hoxha, l'accordo ha una durata prestabilita fino al 2030, anno in cui l'Albania mira a completare il proprio processo di adesione all'Unione europea. Una volta ottenuta l'adesione, i centri di Gjadër e Shëngjin non godranno più dello status di territori extraterritoriali, ma diventeranno parte integrante del suolo comunitario.

La tempistica per l'adesione è supportata da progressi significativi: il 17 novembre 2025, l'Albania ha aperto tutti i 33 capitoli negoziali in soli tredici mesi, un risultato record per i Balcani occidentali. La commissaria all'Allargamento Marta Kos ha indicato la fine del 2027 come orizzonte per la chiusura tecnica dei negoziati, mentre il primo ministro Edi Rama ha costantemente ribadito il 2030 come data per l'adesione.

Implicazioni e aspetti legali dell'accordo

L'accordo ha generato un ampio dibattito a livello nazionale ed europeo. La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha valutato la compatibilità del protocollo con il diritto comunitario, stabilendo che le tutele individuali dei trattenuti devono essere rigorosamente rispettate.

In Italia, rimangono aperti importanti fronti giudiziari, tra cui il rinvio del protocollo alla Consulta da parte della Cassazione e un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea da parte della Corte d'appello di Roma.

Dal punto di vista economico, i costi complessivi dell'operazione sono stati stimati in circa 653 milioni di euro per un periodo di cinque anni, come indicato nella relazione tecnica allegata alla legge di ratifica. Il ministro Hoxha ha sottolineato il ruolo dell'Albania come partner affidabile, che ha fornito supporto all'Italia in un momento di necessità, ribadendo tuttavia che l'accordo non prevede proroghe oltre il 2030, in coerenza con l'ambizione di Tirana di entrare nell'Unione europea.