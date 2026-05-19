Le Forze Armate della Federazione Russa hanno dato il via a una serie di esercitazioni nucleari su vasta scala, programmate dal 19 al 21 maggio 2026. L'annuncio, diffuso dal Ministero della Difesa russo, sottolinea l'obiettivo di testare la preparazione e l'efficacia delle proprie forze strategiche in uno scenario di potenziale minaccia di aggressione. Queste manovre si svolgono in un momento di particolare rilevanza geopolitica, coincidendo con la visita del presidente Vladimir Putin in Cina e con l'intensificarsi degli attacchi con droni da parte di Kiev.

Le esercitazioni coinvolgono migliaia di soldati e si estendono su tutto il territorio nazionale, simulando risposte a una minaccia esterna. L'obiettivo primario è verificare la prontezza operativa delle componenti nucleari russe, come dichiarato dal Ministero della Difesa: "Dal 19 al 21 maggio 2026, le Forze Armate della Federazione Russa conducono un'esercitazione sulla preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione".

Ampio dispiegamento di forze e mezzi

Il dispiegamento per queste manovre è significativo, con la partecipazione dei principali reparti militari. Tra questi figurano le Forze Missilistiche Strategiche, la Flotta del Nord e la Flotta del Pacifico, il comando dell'aviazione a lungo raggio, oltre a unità selezionate dai distretti militari di Leningrado e Centrale.

La portata delle operazioni è evidenziata dai numeri: circa 64.000 militari sono coinvolti, supportati da oltre 7.800 mezzi e sistemi d'arma, più di 140 velivoli, 73 navi di superficie e 13 sottomarini, di cui ben otto sono sottomarini lanciamissili strategici.

Durante il periodo delle esercitazioni, sarà condotta una rigorosa verifica della prontezza delle unità delle forze nucleari nello svolgimento dei compiti assegnati. Questo include la simulazione di lanci di missili balistici e da crociera, diretti verso poligoni situati all'interno del territorio russo. Le attività si inseriscono in un quadro di crescenti tensioni internazionali, ulteriormente evidenziato da analoghe esercitazioni avviate contemporaneamente dalla Bielorussia, nell'ambito dello Stato dell'Unione.

Le esercitazioni nucleari nella dottrina russa

Le Forze Armate della Federazione Russa, la principale struttura militare del Paese, sono articolate in diverse branche operative, tra cui esercito, marina e aeronautica. Il Ministero della Difesa russo, che ha la responsabilità della pianificazione e della gestione delle attività militari, organizza regolarmente esercitazioni di tale portata per assicurare l'elevata prontezza operativa delle proprie forze strategiche. Le manovre nucleari rappresentano un pilastro fondamentale della dottrina militare russa. Esse sono concepite per mantenere una robusta capacità di deterrenza e per garantire una risposta efficace a qualsiasi potenziale minaccia esterna.

Il coinvolgimento simultaneo di un così elevato numero di reparti e mezzi sottolinea non solo la complessità, ma anche la rilevanza strategica delle operazioni pianificate e coordinate dal comando militare russo. Queste esercitazioni servono a riaffermare la capacità del Paese di difendersi e di proiettare la propria forza in un contesto globale sempre più volatile, testando l'interoperabilità e la reattività delle sue componenti militari più critiche.