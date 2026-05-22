Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha accolto con favore l'annuncio dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sull'invio di 5000 soldati in Polonia. A margine della ministeriale Esteri a Helsingborg, il 22 maggio 2026, Rutte ha dichiarato: “Accolgo questa decisione con favore, ora i nostri comandanti studieranno i dettagli”. L'iniziativa rientra nel rafforzamento della presenza dell'Alleanza Atlantica nella regione.

Rutte ha inoltre delineato la strategia dell'Alleanza, volta a consolidare il ruolo dell'Europa nella NATO. “Ma chiariamo bene: il percorso che stiamo seguendo punta a un'Europa più forte in una Nato più forte, assicurandoci che, col tempo e passo dopo passo, diventeremo meno dipendenti da un unico alleato, come siamo stati per così tanto tempo, ovvero gli Stati Uniti”, ha sottolineato il segretario generale.

Ciò evidenzia l'impegno per una maggiore autonomia europea nella difesa collettiva.

Dettagli sull’annuncio e implicazioni operative

Il dispiegamento di 5000 soldati statunitensi in Polonia, annunciato da Trump, si inserisce nel rafforzamento della presenza della NATO nell’Europa orientale. Rutte ha evidenziato come la decisione sia parte di un processo graduale, con gli europei destinati a un ruolo più centrale nella difesa collettiva. “In questo modo gli Usa avranno la possibilità e l'opportunità di concentrarsi maggiormente su altre priorità che sono anche nel nostro interesse. Ciò a cui assisterete nel prossimo futuro è un processo graduale in cui gli europei assumeranno un ruolo più importante, il che è davvero fondamentale.

Gli americani ne sono consapevoli e, nell'ambito di tale processo, ci saranno naturalmente sempre decisioni e annunci che fanno parte della traiettoria a lungo termine”, ha spiegato.

Il ruolo della NATO e il percorso verso una maggiore autonomia europea

La NATO, alleanza militare intergovernativa fondata nel 1949 con sede a Bruxelles, conta 32 membri. La sua missione è garantire la sicurezza collettiva tramite cooperazione militare e politica. Negli ultimi anni, l'Alleanza ha intensificato la propria presenza nell'Europa orientale, in risposta alle mutate condizioni di sicurezza nella regione. Il percorso delineato da Rutte si allinea a questa strategia a lungo termine, bilanciando il contributo USA con una crescente responsabilità europea nella difesa comune.