Wes Streeting, già ministro britannico della Sanità, ha ufficialmente annunciato la sua intenzione di candidarsi alla leadership del Partito Laburista, con l'obiettivo di succedere a Sir Keir Starmer. La dichiarazione, rilasciata in un'intervista a Sky News, ha evidenziato la sua visione per una vera competizione interna. Streeting ha affermato con chiarezza: “Abbiamo bisogno di una vera competizione con i migliori candidati in lizza, e io mi candiderò”, sottolineando l'importanza di un confronto aperto e meritocratico per il futuro della formazione politica.

La visione di Streeting per la successione laburista

Nonostante l'annuncio della sua candidatura, Streeting ha precisato di non voler forzare una competizione immediata per la guida del partito. Ha espresso la convinzione che avviare la contesa in tempi brevi “non sarebbe nell'interesse del partito (né nell'interesse nazionale)”. Questa cautela è motivata dalla necessità di attendere che Andy Burnham, l'attuale sindaco di Manchester e considerato uno dei favoriti per la guida del partito, abbia l'opportunità di rientrare in Parlamento. La posizione di Streeting riflette il desiderio di garantire una sfida equa e completa, permettendo a tutti i potenziali candidati di partecipare pienamente e di presentare le proprie proposte per il futuro del Partito Laburista.

Regno Unito ed Europa: la proposta di una nuova relazione

Oltre alle questioni interne al partito, Streeting ha affrontato temi cruciali di politica estera, concentrandosi in particolare sul rapporto del Regno Unito con l'Unione Europea. L'ex ministro ha manifestato il desiderio di instaurare una “nuova relazione speciale con l’Ue”, guardando a un futuro in cui il Paese possa “un giorno” rientrare nell'Unione. Ha descritto la decisione della Brexit come un “errore catastrofico”, ribadendo con forza che il destino del Paese è “legato all’Europa”.

Streeting ha inoltre proiettato la sua visione al 2026, anno in cui, a suo dire, “il popolo britannico si renderà sempre più conto che in un mondo pericoloso dobbiamo unire le forze”.

Questa unione, ha spiegato, è fondamentale sia per “ricostruire la nostra economia e il nostro commercio”, sia per “rafforzare la nostra difesa contro le minacce comuni derivanti dall’aggressione russa e dal ritiro dell’America First”. Ha esortato il Partito Laburista a non “tacere” più sugli impatti della Brexit, sottolineando l'urgenza di “riformulare le argomentazioni” a favore di un eventuale rientro nell'Unione Europea. La sua posizione evidenzia una chiara volontà di riaprire il dibattito sul futuro europeo del Regno Unito, considerandolo un elemento chiave per la prosperità e la sicurezza nazionale.