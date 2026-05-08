Il Parlamento di Taiwan ha approvato una legge che stanzia 25 miliardi di dollari per la difesa, una cifra significativamente inferiore rispetto ai quasi 40 miliardi inizialmente proposti dal governo. La decisione, maturata dopo mesi di intensi scontri politici, prevede che i fondi siano impiegati anche per l'acquisto di armi dagli Stati Uniti. L'approvazione è avvenuta in un contesto parlamentare dove l'opposizione, guidata dal Kuomintang (KMT) – partito noto per i suoi legami con Pechino – detiene la maggioranza.

Il risultato della votazione finale è stato annunciato dal presidente del Parlamento, confermando il ridimensionamento del bilancio rispetto alle aspettative iniziali.

La discussione sulla legge ha coinvolto attivamente diverse formazioni politiche, con il KMT e il Taiwan People’s Party (TPP) che hanno presentato proposte alternative sia sull'entità complessiva sia sulla gestione specifica dei fondi.

Dettagli sulla legge e sulle posizioni politiche

La legge approvata è il frutto di un compromesso tra le diverse posizioni emerse in Parlamento. L'Executive Yuan, l'organo esecutivo del governo, aveva inizialmente avanzato una proposta di bilancio di circa 39,7 miliardi di dollari da spalmare su otto anni. Le opposizioni avevano invece presentato cifre differenti: il KMT aveva suggerito una politica "+N" con 380 miliardi di dollari taiwanesi, mentre il TPP aveva proposto 400 miliardi di dollari taiwanesi.

I principali nodi della discussione hanno riguardato sia gli importi complessivi sia le specifiche voci di spesa, con particolare attenzione alla destinazione dei fondi per il potenziamento delle capacità di difesa asimmetrica e la resilienza militare del Paese.

Il presidente del Parlamento, Han Kuo-yu, ha tentato di facilitare il dialogo tra i gruppi, ma un consenso unanime su tutte le voci di bilancio non è stato raggiunto. Il TPP ha mantenuto una posizione decisa sulla necessità di separare le spese straordinarie da quelle che potrebbero essere finanziate attraverso il bilancio ordinario. Il Partito Progressista Democratico (DPP), invece, ha fermamente sostenuto l'esigenza di un bilancio speciale per stimolare lo sviluppo dell'industria della difesa nazionale, con un focus specifico sulla produzione di precisione.

Contesto istituzionale e implicazioni operative

Il Kuomintang, forte della sua maggioranza parlamentare, ha ribadito che l'approvazione definitiva dei fondi dovrebbe essere subordinata all'emissione, da parte degli Stati Uniti, delle lettere di offerta e accettazione per le forniture militari. Sono stati inoltre espressi dubbi sull'effettiva urgenza di ulteriori finanziamenti straordinari, dato che sistemi d'arma per un valore di oltre 700 miliardi di dollari taiwanesi risultano ancora in attesa di consegna.

Il presidente William Lai, durante un incontro del DPP, ha esortato le forze di opposizione a sostenere la proposta governativa, definendola un piano strategico completo, coerente con le necessità del Paese e le valutazioni degli Stati Uniti.

Lai ha altresì respinto l'accusa di un bilancio inteso come "cambiale in bianco", chiarendo che il Ministero della Difesa ha già trasmesso al Parlamento due relazioni riservate e continuerà a fornire la documentazione necessaria per il controllo.