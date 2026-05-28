Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito la posizione del governo italiano riguardo all’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, confermando un orientamento favorevole. Tajani ha tuttavia precisato che la questione cruciale risiede nelle tempistiche e nella definizione della formula più idonea a livello comunitario per procedere con questo percorso. Tali dichiarazioni sono state rilasciate il 28 maggio 2026 a Limassol, Cipro, a margine della riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Unione europea.

Il ministro ha evidenziato che, sebbene siano numerose le proposte attualmente in discussione nei consessi europei, l’Italia intende mantenere un approccio equilibrato.

Tajani ha infatti ribadito: “Bene l’Ucraina, noi li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l’adesione dei Balcani, che rappresentano per noi una priorità.” Con questa affermazione, il ministro ha voluto sottolineare come, pur sostenendo attivamente il cammino di Kiev verso l’integrazione europea, il governo italiano consideri irrinunciabile non trascurare le legittime aspirazioni e le esigenze strategiche dei Paesi dei Balcani occidentali.

Il dibattito interno e le dinamiche europee

Le parole di Tajani si inseriscono in un contesto politico europeo e nazionale particolarmente dinamico, dove il tema dell’allargamento dell’Unione europea è oggetto di un confronto serrato tra i vari Stati membri e all’interno delle coalizioni di governo.

In Italia, si registra una notevole differenza di posizioni all’interno della maggioranza. La Lega, per esempio, ha espresso una ferma e decisa contrarietà all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea, dichiarando apertamente di essere “pronta a dire no” a tale prospettiva. Al contrario, la premier Giorgia Meloni, attraverso il suo rappresentante Antonio Tajani, mantiene una posizione più aperta e dialogante, pur ponendo come condizione imprescindibile la necessità di non trascurare le priorità strategiche che riguardano i Balcani.

Il dibattito sull’adesione dell’Ucraina è ulteriormente complicato da un quadro internazionale segnato da crescenti preoccupazioni per un possibile disimpegno degli Stati Uniti nell’ambito della NATO.

Questa incertezza geopolitica rende ancora più pressante la discussione sul futuro assetto dell’Europa. In tale scenario, è previsto un significativo vertice a Berlino che vedrà la partecipazione di importanti leader europei: il presidente francese Emmanuel Macron, il leader laburista britannico Keir Starmer e il politico tedesco Friedrich Merz. L’incontro sarà un’occasione cruciale per affrontare, tra gli altri temi, anche le prospettive e le sfide legate all’allargamento dell’Unione europea.

L'integrazione dei Balcani occidentali: una priorità strategica italiana

Il costante riferimento di Tajani all’importanza dei Balcani occidentali non è casuale, ma riflette una posizione consolidata e di lungo corso della politica estera italiana.

Il governo italiano considera l’integrazione di questi Paesi nell’Unione europea non solo un obiettivo politico, ma una vera e propria questione di rilevanza strategica per la stabilità e la sicurezza del continente. L’Italia sostiene da tempo con convinzione il percorso di adesione di Stati chiave come Albania, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina e Kosovo. La profonda convinzione è che la loro piena integrazione non solo rafforzi l’Unione, ma contribuisca in maniera determinante alla stabilità e alla sicurezza dell’intera area europea, prevenendo nuove tensioni e favorendo lo sviluppo economico e sociale.

In conclusione, la posizione del governo italiano si configura come un sostegno all’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, ma con una chiara e ferma sottolineatura della necessità di mantenere alta l’attenzione e l’impegno anche sulle aspirazioni dei Paesi dei Balcani occidentali. Questi ultimi sono considerati una priorità strategica ineludibile per gli interessi nazionali italiani e per l’equilibrio complessivo del continente europeo.