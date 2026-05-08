Donald Trump ha annunciato su Truth Social una tregua di tre giorni nel conflitto in Ucraina, prevista dal 9 all’11 maggio. L'ex presidente degli Stati Uniti ha collegato tale interruzione delle ostilità alle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. "Sono lieto di annunciare che vi sarà un cessate il fuoco di tre giorni (9, 10 e 11 maggio) nella guerra tra Russia e Ucraina", ha dichiarato Trump. Questa tregua, secondo le sue affermazioni, includerebbe anche uno scambio di mille prigionieri per ciascun Paese coinvolto.

Trump ha inoltre rivendicato di aver personalmente richiesto l'attuazione del cessate il fuoco sia al presidente russo Vladimir Putin sia al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L'ex presidente ha espresso la speranza che questo evento possa "segnare l’inizio della fine di una guerra lunghissima, letale e aspramente combattuta". Ha aggiunto che i colloqui per porre fine a questo "conflitto di vasta portata, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale", stanno proseguendo, con un avvicinamento progressivo all'obiettivo finale.

Le posizioni di Russia e Ucraina sulla tregua

Il Ministero della Difesa russo ha confermato l'intenzione di osservare il cessate il fuoco, specificando che avrà inizio dalla mezzanotte dell’8 maggio e si protrarrà fino al 10 maggio.

La decisione, attribuita al presidente Vladimir Putin, prevede la cessazione completa delle operazioni di combattimento lungo la linea del fronte e degli attacchi missilistici e con droni sul territorio ucraino. Tuttavia, la Russia ha contemporaneamente lanciato un avvertimento, minacciando un attacco massiccio su Kyiv qualora l’Ucraina dovesse "disturbare la parata a Mosca".

Dal canto suo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che, nonostante le dichiarazioni pubbliche, l'Ucraina non ha ricevuto alcun segnale ufficiale dalla Russia riguardo a una cessazione effettiva delle ostilità. Kyiv ha comunque annunciato un proprio regime di silenzio a partire dal 6 maggio, esortando Mosca a tradurre la retorica in passi concreti.

Zelensky ha inoltre riferito che, solo nella giornata del 6 maggio, le forze russe hanno commesso ben 1.820 violazioni del cessate il fuoco, tra cui bombardamenti, tentativi di assalto, attacchi aerei e con droni.

Contesto del conflitto e delle celebrazioni

La tregua annunciata da Trump si inserisce nel periodo delle celebrazioni russe per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, un evento che tradizionalmente include numerose iniziative commemorative, parate e manifestazioni pubbliche. Durante queste giornate, la sicurezza nelle principali città russe, in particolare a Mosca, viene significativamente rafforzata.

Il conflitto tra Russia e Ucraina, iniziato nel 2022, rappresenta il più vasto teatro di guerra in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Le dichiarazioni di Trump e le successive reazioni delle parti coinvolte si collocano in un quadro di negoziati e tentativi di mediazione che proseguono da mesi, con l'obiettivo primario di raggiungere una soluzione diplomatica e porre fine alle ostilità.