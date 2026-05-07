Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fissato una nuova scadenza per l'Unione Europea: il 4 luglio. Entro tale data, il blocco dei 27 Paesi membri dovrà approvare il quadro commerciale concordato lo scorso anno, altrimenti le merci europee saranno soggette a tariffe più elevate. L'annuncio, diffuso giovedì tramite un post sui social media, rappresenta una proroga rispetto alla precedente dichiarazione del presidente, che la settimana scorsa aveva minacciato l'imposizione di una tariffa del 25% sulle auto europee a partire da questa settimana.

La comunicazione della nuova scadenza è giunta dopo una telefonata che Trump ha definito "ottima" con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Nonostante ciò, il leader americano ha espresso insoddisfazione per la mancata finalizzazione dell'accordo commerciale da parte del Parlamento europeo. La situazione è stata ulteriormente complicata a febbraio da una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, la quale ha stabilito che Trump non possedeva l'autorità legale per dichiarare un'emergenza economica e imporre le tariffe iniziali, utilizzate per spingere l'UE al tavolo delle negoziazioni.

L'ultimatum di Trump e i dettagli dell'accordo

Nel suo messaggio, Trump ha ribadito con fermezza: "Una promessa è stata fatta che l'UE avrebbe rispettato la propria parte dell'accordo e, come da intesa, avrebbe azzerato le proprie tariffe!

Ho accettato di concederle tempo fino al 250° compleanno del nostro Paese o, sfortunatamente, le loro tariffe aumenterebbero immediatamente a livelli molto più alti". Dalla dichiarazione non è emerso con chiarezza se l'aumento delle tariffe riguarderà tutte le merci provenienti dall'UE o se si applicherà esclusivamente alle automobili. Tuttavia, questa ultima presa di posizione sembra indicare una parziale retromarcia rispetto alla minaccia precedente, concedendo al Parlamento europeo alcune settimane aggiuntive per ratificare l'intesa.

Contesto normativo e l'evoluzione delle tariffe

Secondo i termini originali del quadro commerciale, gli Stati Uniti avrebbero dovuto applicare una tassa del 15% sulla maggior parte dei beni importati dall'Unione Europea.

A seguito della sentenza della Corte Suprema, l'amministrazione ha invece imposto una tariffa del 10%, mentre proseguono le indagini su presunti squilibri commerciali e questioni di sicurezza nazionale. L'obiettivo dichiarato è quello di introdurre nuove tariffe per compensare le entrate perse.

L'Unione Europea è un'organizzazione politica ed economica che comprende 27 Stati membri, prevalentemente situati nel continente europeo. La sua missione principale è promuovere l'integrazione economica e politica tra i Paesi aderenti, facilitando il commercio interno e adottando politiche comuni in svariati ambiti, incluso il commercio internazionale.