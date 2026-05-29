La Commissione europea ha annunciato che cinque Stati membri dell'Unione europea hanno formalmente sottoscritto un accordo di prestito nell'ambito dello strumento Safe, un programma cruciale per il finanziamento della difesa. I Paesi che hanno aderito sono Polonia, Lituania, Croazia, Romania e Belgio. Contestualmente, la Polonia ha ricevuto il suo primo esborso, pari a 6,6 miliardi di euro, segnando un passo significativo per il rafforzamento delle sue capacità militari.

Questo importo rappresenta il 15% dell'assegnazione totale prevista per la Polonia, che ammonta a 43,7 miliardi di euro.

La Polonia si configura così come il principale beneficiario dei finanziamenti Safe e il primo Stato membro dell'UE a ricevere un pagamento attraverso questo strumento innovativo. La notizia è stata confermata da Thomas Regnier, portavoce della Commissione UE, durante il briefing quotidiano con la stampa.

Obiettivi e impatto del programma Safe per la difesa europea

Il prefinanziamento concesso alla Polonia è destinato ad accelerare gli investimenti prioritari nel settore della difesa, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza e modernizzare le capacità militari del Paese, in piena sintonia con gli obiettivi comuni europei. Il programma Safe (Support to Accelerate Defence Production Act) è stato istituito per sostenere gli Stati membri nell'incremento delle loro capacità di produzione e investimento nel settore della difesa.

La vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Henna Virkkunen, ha sottolineato l'importanza strategica di questa iniziativa, affermando che l'Europa deve essere preparata a qualsiasi scenario e pronta ad agire in ogni circostanza. Il programma di prestiti Safe è considerato un elemento fondamentale di questa missione, uno strumento essenziale per garantire e sviluppare le urgenti capacità militari del continente.

Anche il commissario europeo alla Difesa e allo Spazio, Andrius Kubilius, ha evidenziato come il prefinanziamento di 6,6 miliardi di euro per la Polonia rappresenti un passo concreto in avanti per la sicurezza comune. Questo contribuirà a realizzare più rapidamente gli investimenti necessari e a rafforzare la preparazione dell'Europa attraverso una maggiore cooperazione e lo sviluppo di capacità congiunte.

Meccanismi di finanziamento e adesione degli Stati membri

La Commissione europea ha chiarito che il pagamento alla Polonia è avvenuto dopo il completamento di tutte le procedure previste, riflettendo l'impegno dell'Unione europea a fornire un sostegno tempestivo e concreto attraverso lo strumento Safe. Ulteriori esborsi seguiranno progressivamente, in linea con l'attuazione del piano polacco.

Lo strumento Safe è finanziato tramite emissioni di debito dell'Unione europea sui mercati finanziari. Prevede la concessione di prestiti a lungo termine che saranno interamente rimborsati dagli Stati membri beneficiari. L'obiettivo generale è rafforzare la sicurezza e la preparazione dell'Unione europea attraverso una maggiore cooperazione tra i Paesi membri e un sostegno finanziario mirato agli investimenti militari prioritari. Attualmente, cinque Stati hanno formalmente aderito all'accordo di prestito, dimostrando un impegno condiviso verso la difesa collettiva.