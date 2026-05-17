La Commissione europea ha ribadito con fermezza la sua posizione sulle regole fiscali dell'Unione europea, confermando che non sono previste deroghe per le spese relative all'energia nell'ambito del Patto di stabilità e crescita. Questa dichiarazione, rilasciata il 17 maggio 2026 da un portavoce della Commissione, sottolinea la continuità della linea dell'esecutivo europeo, che rimane invariata rispetto alle precedenti posizioni.

La posizione irremovibile della Commissione europea sulle spese energetiche

Il portavoce della Commissione ha chiarito che "la posizione della Commissione non cambia" e che, di conseguenza, "non sono previste deroghe per le spese sull'energia" all'interno del quadro delle regole fiscali europee.

Questa presa di posizione giunge in risposta a specifiche richieste avanzate da alcuni Stati membri, i quali avevano espresso il desiderio di poter escludere gli investimenti nel settore energetico dal calcolo dei parametri di deficit e debito stabiliti dal Patto di stabilità e crescita. La Commissione ha, tuttavia, precisato che tutte le voci di spesa, senza eccezioni, comprese quelle dedicate all'energia, devono essere pienamente considerate nell'applicazione delle regole fiscali comuni dell'UE. L'obiettivo è mantenere una coerenza e una disciplina fiscale omogenea tra tutti i Paesi membri.

Il Patto di stabilità e crescita: pilastro della disciplina fiscale UE

Il Patto di stabilità e crescita rappresenta un insieme fondamentale di regole che governa la politica fiscale degli Stati membri dell'Unione europea.

Il suo scopo primario è garantire la stabilità economica e finanziaria all'interno dell'area dell'euro. Secondo le disposizioni del Patto, il deficit pubblico di ciascun Paese membro non deve eccedere il 3% del prodotto interno lordo (PIL), mentre il debito pubblico deve mantenersi al di sotto del 60% del PIL. È cruciale sottolineare che queste regole si applicano indistintamente a tutte le categorie di spesa iscritte nei bilanci nazionali, includendo esplicitamente anche quelle destinate al settore energetico.

La Commissione europea detiene la responsabilità di monitorare attentamente il rispetto di tali regole. In caso di mancato adempimento dei parametri fissati, la Commissione è autorizzata a proporre l'avvio di procedure per deficit eccessivo nei confronti degli Stati membri inadempienti.

Il Patto di stabilità e crescita si configura, pertanto, come uno degli strumenti cardine per assicurare una rigorosa disciplina fiscale e la sostenibilità delle finanze pubbliche in tutta l'Unione europea, contribuendo alla solidità complessiva dell'economia del blocco.