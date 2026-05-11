Il Consiglio Affari Esteri dell’Unione europea ha raggiunto, secondo quanto riporta l'ANSA, un accordo politico sulle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze.

Determinante il passo indietro dell’Ungheria, che ha ritirato il veto finora mantenuto sulle misure, approvate all’unanimità dai 27 ministri degli Esteri dell’Ue.

Non ha invece ottenuto il quorum necessario la proposta di introdurre dazi sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani.

L’intesa politica raggiunta dai ministri comprende anche un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti di Hamas.

La posizione dell'Unione Europea e il contesto internazionale

L'Unione Europea ha costantemente ribadito la propria posizione a favore di una soluzione pacifica e negoziata del conflitto israelo-palestinese. L'Ue sostiene con fermezza il rispetto del diritto internazionale e la piena osservanza dei diritti umani, principi cardine della sua politica estera. In questo contesto, l'Unione Europea promuove attivamente una soluzione a due Stati, basata sui confini precedenti al 1967 e con Gerusalemme come capitale condivisa per entrambi i popoli. Le sanzioni decise dai ministri degli Esteri si inseriscono pienamente in questo quadro di impegno costante per la pace, la legalità internazionale e la stabilità nella regione.

Le istituzioni dell'Unione Europea rivestono un ruolo cruciale nella promozione della pace, della sicurezza e del rispetto dei diritti umani nei paesi terzi. Questo avviene attraverso l'impiego di una vasta gamma di strumenti, che spaziano dalla diplomazia alla cooperazione politica ed economica. Le decisioni in materia di sanzioni, come quella odierna, vengono adottate dal Consiglio dell'Unione Europea, l'organo che rappresenta i governi degli Stati membri e coordina le principali politiche estere e di sicurezza dell'Unione, assicurando una risposta coesa e determinata alle sfide globali.