La Commissione europea, tramite la Direzione generale Affari interni e in collaborazione con il ministero della Giustizia svedese, ha inviato una lettera alle autorità de facto dell'Afghanistan. L'obiettivo è proporre un incontro tecnico a Bruxelles incentrato sui rimpatri. L'annuncio è stato dato il 12 maggio 2026 da un portavoce dell'esecutivo comunitario durante un briefing stampa, sottolineando l'importanza di un confronto su questo tema cruciale.

Obiettivi e contesto dell'iniziativa sui rimpatri

L'incontro proposto si configura come un seguito a una precedente riunione tecnica già tenutasi in Afghanistan nel gennaio 2026.

L'iniziativa risponde a una richiesta formulata nell'ottobre 2025 da venti Stati membri dell'Unione europea e Paesi associati Schengen, che hanno sollecitato la Commissione a coordinare le discussioni con le controparti afghane in merito ai rimpatri. Questi riguardano individui senza diritto di permanenza nell'Unione e considerati una minaccia per la sicurezza. Il portavoce ha chiarito che "ogni decisione di rimpatrio è presa dalle autorità degli Stati membri a livello individuale", evidenziando la natura di competenza nazionale.

Posizione dell'UE e quadro legale

La Commissione europea ha ribadito che i contatti con le autorità de facto afghane "non costituiscono in alcun modo un riconoscimento" del regime talebano.

Esiste un mandato del Consiglio dell'UE per mantenere un coinvolgimento operativo con tali autorità in Afghanistan, finalizzato a facilitare i contatti, monitorare la situazione, assistere gli Stati membri e fornire sostegno alla popolazione afghana. Il quadro di riferimento è delineato dalle conclusioni del Consiglio del 2021, riconfermate nel marzo 2023. È fondamentale che ogni decisione di rimpatrio sia pienamente conforme al diritto dell'UE e al diritto internazionale, con particolare attenzione ai diritti fondamentali.

La Commissione ha inoltre evidenziato la necessità di un approccio coordinato nella gestione dei rimpatri, un tema che coinvolge un numero significativo di Stati membri. "Siamo convinti che i rimpatri verso Paesi politicamente sensibili pongano sfide che devono essere affrontate in modo globale e coordinato", ha dichiarato il portavoce.

Non sono stati forniti dettagli specifici su quali esponenti talebani abbiano ricevuto la lettera o chi parteciperà all'eventuale incontro a Bruxelles. Il portavoce ha concluso precisando che "non spetta a noi decidere chi prenderà parte ai colloqui dalla parte delle controparti", ribadendo la natura puramente tecnica di questi contatti.