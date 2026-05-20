L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un'intesa cruciale sui dazi applicati all'acciaio e all'alluminio, stabilendo una soglia tariffaria massima del 15%. Questo accordo, siglato nella notte tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei, mira a stabilizzare le relazioni commerciali transatlantiche. L'intesa prevede che le preferenze tariffarie industriali e agroalimentari scadano il 31 dicembre 2029. Tuttavia, la Commissione europea si riserva il diritto di sospendere tali preferenze qualora, entro il 31 dicembre 2026, gli USA dovessero continuare ad applicare un'aliquota superiore al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio provenienti dall'UE.

Clausole chiave e meccanismi di sospensione

L'accordo introduce diverse disposizioni volte a tutelare gli interessi europei. Una clausola di sospensione rafforzata permette alla Commissione di intervenire se gli Stati Uniti non dovessero rispondere adeguatamente alle preoccupazioni espresse dall'UE in merito al trattamento tariffario riservato all'export europeo. Questa misura è particolarmente rilevante per i prodotti che, fino al 24 febbraio 2026, rientravano nel tetto del 15%. L'intesa include anche una "sunset clause", o clausola di scadenza, che conferma la fine delle preferenze tariffarie industriali e agroalimentari al 31 dicembre 2029, a meno di un rinnovo. Entro tale data, la Commissione si impegna a valutare gli impatti commerciali di queste misure sulle industrie, sull'agricoltura e sulle piccole e medie imprese (PMI) europee, potendo quindi proporre un'estensione delle attuali disposizioni.

Salvaguardie commerciali e altre intese

Per prevenire potenziali distorsioni del mercato, l'accordo istituisce un robusto meccanismo di salvaguardia. Qualora le preferenze tariffarie dovessero comportare un incremento delle importazioni tale da minacciare seriamente l'industria o l'agricoltura dell'UE, la Commissione avrà la facoltà di avviare un'indagine approfondita. I risultati di queste indagini saranno poi comunicati trimestralmente al Parlamento e al Consiglio. Un altro punto saliente dell'intesa riguarda l'estensione quinquennale delle importazioni di aragosta a dazio zero, valida fino al 31 luglio 2030, con applicazione retroattiva a partire dal 1° agosto 2025.

Il percorso verso l'attuazione

Il processo di ratifica e attuazione dell'accordo prevede una serie di passaggi istituzionali. È stata annunciata una conferenza stampa da parte di Bernd Lange, presidente della commissione INTA, per fornire ulteriori dettagli. Successivamente, è programmata una seduta straordinaria della commissione INTA per il 2 giugno 2026. La votazione finale in plenaria del Parlamento europeo è attesa tra il 15 e il 18 giugno 2026. L'entrata in vigore della normativa avverrà il giorno successivo alla sua pubblicazione ufficiale sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, segnando così l'inizio formale delle nuove regole commerciali.