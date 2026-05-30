L'Unesco ha espresso profonda preoccupazione e allarme per i recenti attacchi che hanno colpito i siti di Chama e Beaufort in Libano. Questi luoghi, riconosciuti come parte cruciale del patrimonio culturale libanese, hanno subito gravi danni a seguito di azioni militari. L'organizzazione ha evidenziato l'importanza di tali siti, la cui integrità è ora compromessa, richiedendo un'azione immediata per la loro salvaguardia.

Allarme per il Patrimonio Culturale Libanese

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, l'Unesco, ha ribadito la gravità della situazione.

Ha evidenziato come Chama e Beaufort non siano solo complessi archeologici, ma rappresentino una parte essenziale della storia e dell'identità libanese. L'Unesco ha riaffermato il suo fermo impegno nella tutela dei beni culturali in aree di conflitto e ha lanciato un appello urgente a tutte le parti coinvolte affinché rispettino le convenzioni internazionali che proteggono il patrimonio mondiale.

I Siti Storici di Chama e Beaufort Sotto Attacco

Le località di Chama e Beaufort sono celebri per il loro inestimabile valore storico e culturale. Il sito di Beaufort, in particolare, è rinomato per la sua fortezza medievale, uno dei principali monumenti storici del Libano. I recenti attacchi hanno generato profondi timori per la conservazione di questi luoghi, che rischiano di subire danni irreparabili.

L'Unesco ha sottolineato l'urgente necessità di un intervento immediato per valutare l'entità dei danni e garantire la protezione futura di questi siti archeologici e storici.

L'organizzazione ha inoltre ribadito che la salvaguardia del patrimonio culturale è un pilastro fondamentale per la coesione sociale e la memoria collettiva delle popolazioni colpite da conflitti. L'Unesco prosegue il suo attento monitoraggio della situazione e collabora con le autorità locali e i partner internazionali per promuovere e sostenere la tutela e il recupero dei beni culturali danneggiati, affinché la storia e l'identità del Libano non vengano cancellate.