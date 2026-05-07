Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato una dichiarazione significativa, affermando che l'Ucraina non consiglia ai Paesi alleati della Russia di prendere parte alla parata militare che si terrà il 9 maggio a Mosca. L'annuncio, diffuso il 7 maggio, giunge a pochi giorni dalla ricorrenza che in Russia celebra la vittoria sulla Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale, un evento di grande risonanza storica e simbolica per la Federazione Russa.

Zelensky ha enfatizzato con chiarezza la posizione dell'Ucraina nei confronti degli Stati che mantengono stretti rapporti di alleanza con la Federazione Russa.

Secondo quanto esposto dal presidente ucraino, la presenza di rappresentanti di queste nazioni alla parata del 9 maggio verrebbe percepita come una manifestazione esplicita di sostegno alle azioni della Russia, in particolare nel contesto dell'attuale e delicato conflitto in Ucraina. La sua dichiarazione è stata perentoria: "Non consigliamo ai Paesi alleati della Russia di partecipare alla parata del 9 maggio", un monito che mira a influenzare le decisioni internazionali in un momento cruciale.

La posizione di Kyiv sulle celebrazioni del Giorno della Vittoria

La parata del 9 maggio costituisce un appuntamento di enorme rilievo per la Russia, che ogni anno commemora la vittoria nella Grande Guerra Patriottica con una sontuosa cerimonia militare che si svolge nel cuore di Mosca.

In questo specifico contesto, la partecipazione di delegazioni straniere acquisisce un profondo significato politico e diplomatico. Zelensky ha ribadito con fermezza che l'Ucraina considera la presenza di rappresentanti di Paesi alleati della Russia durante queste celebrazioni come totalmente inopportuna, specialmente alla luce delle persistenti tensioni internazionali e del conflitto in corso, che ha profonde ripercussioni sulla stabilità globale.

Il significato storico e politico della parata del 9 maggio

Conosciuta universalmente come Giorno della Vittoria, la parata del 9 maggio si svolge annualmente non solo a Mosca ma anche in altre importanti città russe, per commemorare la storica resa della Germania nazista nel lontano 1945.

L'evento prevede la massiccia partecipazione delle Forze Armate russe e la presenza di numerose autorità civili e militari di alto rango, oltre a delegazioni di Paesi invitati. La solenne cerimonia si tiene tradizionalmente nella celebre Piazza Rossa, rappresentando uno dei momenti più importanti e carichi di simbolismo del calendario civile e militare russo, un'occasione per celebrare la memoria storica e l'orgoglio nazionale.