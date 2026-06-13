L'Iran avrebbe trasferito una parte significativa del proprio uranio arricchito in siti sotterranei, rendendo l'accesso a tale materiale estremamente complesso, persino per le proprie autorità. Questa operazione, secondo quanto rivelato da fonti statunitensi, rappresenterebbe una misura strategica adottata dalla Repubblica Islamica per salvaguardare il proprio materiale nucleare da potenziali attacchi esterni, garantendo una protezione rafforzata contro ogni eventualità.

Il posizionamento del materiale in strutture sotterranee di notevole profondità lo renderebbe difficilmente raggiungibile, con implicazioni significative.

Tale scelta complicherebbe in maniera sostanziale qualsiasi tentativo di recupero o di controllo dell'uranio da parte delle stesse autorità di Teheran, evidenziando una difficoltà intrinseca nella gestione interna. Le installazioni, inoltre, sarebbero state specificamente progettate per offrire un'elevata resistenza a eventuali attacchi militari, incrementando così la sicurezza del materiale stoccato e la sua protezione a lungo termine.

Caratteristiche e implicazioni delle strutture sotterranee

Le strutture destinate allo stoccaggio dell'uranio arricchito si troverebbero in aree protette e sarebbero profondamente interrate. Questo sistema di occultamento e protezione rappresenta una nuova e audace strategia adottata dall'Iran nell'ambito del proprio programma nucleare.

La notevole profondità e la complessità ingegneristica di queste installazioni sono fattori che renderebbero estremamente arduo qualsiasi tentativo di accesso non autorizzato, sia da parte di attori esterni intenzionati a neutralizzare il materiale, sia da parte di entità interne al Paese che volessero acquisirne il controllo.

Il contesto internazionale del programma nucleare iraniano

Il programma nucleare iraniano è da anni al centro di un'intensa attenzione e di crescenti preoccupazioni a livello internazionale. Nonostante le reiterate affermazioni di Teheran circa la natura esclusivamente civile delle proprie attività nucleari, numerosi governi e organizzazioni internazionali mantengono un monitoraggio costante e scrupoloso sullo sviluppo delle infrastrutture e sull'espansione delle capacità di arricchimento dell'uranio.

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) è l'organismo preposto a supervisionare l'aderenza agli accordi internazionali in materia nucleare e a verificare la natura pacifica delle attività condotte dalla Repubblica Islamica, cercando di prevenire qualsiasi deviazione verso scopi militari.