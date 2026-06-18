Il Partito Comunista di Cuba ha annunciato un'importante svolta economica, approvando una serie di riforme di mercato durante una riunione del Comitato centrale tenutasi a L'Avana. L'annuncio, diffuso il 18 giugno 2026, segna un cambiamento significativo nell'approccio economico del paese caraibico, con l'obiettivo di sostenere l'iniziativa privata e rafforzare la produttività nazionale.

Le nuove misure delineate dal Comitato centrale prevedono un'ampia espansione delle attività consentite al settore privato, facilitando in modo concreto la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Queste iniziative mirano esplicitamente a "rafforzare la produttività nazionale e a migliorare la qualità della vita dei cittadini", come comunicato al termine dell'incontro. Il Partito Comunista ha enfatizzato che tali cambiamenti si inseriscono in una più ampia strategia di aggiornamento del modello socialista cubano, mantenendo saldi i principi fondamentali che lo contraddistinguono.

Le nuove direttrici economiche

Le riforme approvate introducono un'espansione significativa delle attività economiche autorizzate per il settore privato, che ora potrà operare in nuovi ambiti produttivi e di servizi, precedentemente preclusi. Parallelamente, è stata prevista una sostanziale semplificazione delle procedure amministrative, cruciale per la registrazione delle nuove imprese e per un più agevole accesso a risorse e finanziamenti essenziali.

Il Partito Comunista ha chiarito che l'adozione di queste misure risponde direttamente alle esigenze della popolazione e alle sfide imposte dal contesto dell'economia globale, cercando di stimolare la crescita interna e l'innovazione.

Il ruolo del Partito Comunista nel processo di riforma

Il Partito Comunista di Cuba detiene il ruolo di unica forza politica legalmente riconosciuta nel paese, fungendo da guida per l'intero processo decisionale a livello nazionale. Fondato nel 1965, il partito è storicamente responsabile dell'orientamento delle politiche economiche e sociali, mantenendo un controllo strategico sulle principali istituzioni dello Stato. Le riforme di mercato recentemente approvate dal Comitato centrale rappresentano un passo ulteriore in un percorso di aggiornamento economico avviato negli ultimi anni, con l'intento di modernizzare l'economia cubana senza tuttavia rinunciare ai principi cardine del socialismo che la definiscono.