La Commissione europea ha presentato il 24 giugno 2026 una proposta ambiziosa per rafforzare significativamente Europol, l'Agenzia dell'Unione europea dedicata alla cooperazione nell'applicazione della legge. L'iniziativa prevede un sostanziale raddoppio del budget destinato all'agenzia, portando le sue risorse a un totale di 3 miliardi di euro. Questo incremento è previsto nel prossimo bilancio dell'Unione Europea per il periodo 2028-2034 e richiederà l'approvazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio Ue.

Le risorse aggiuntive sono strategiche per consentire a Europol di espandere le proprie capacità operative, prevedendo un raddoppio del personale e lo sviluppo di capacità tecnologiche avanzate.

Tra queste, spicca la realizzazione dello Spazio condiviso dei dati di polizia dell'Ue, uno strumento fondamentale per ottimizzare lo scambio di informazioni. Questa proposta si inserisce in un pacchetto più ampio presentato da Bruxelles, volto a potenziare la capacità dell'Unione di contrastare efficacemente il crimine organizzato, il terrorismo e le crescenti minacce digitali. Il pacchetto include anche una revisione dei mandati sia di Europol che di Eurojust, per allinearli alle sfide attuali e future.

Il Nuovo Bilancio UE e il Ruolo di Europol

Il nuovo Quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea per il periodo 2028-2034 prevede un'allocazione complessiva di quasi 2.000 miliardi di euro, corrispondente all'1,26% del reddito nazionale lordo dell'Unione in media per il periodo di riferimento.

All'interno di questo vasto bilancio, il settore della sicurezza interna riceve un'attenzione particolare. Il pacchetto proposto triplica i fondi destinati alle aree cruciali della migrazione, della gestione delle frontiere e della sicurezza interna, con una dotazione complessiva che raggiunge gli 81 miliardi di euro. Di questa somma significativa, una quota specifica di 3 miliardi di euro è stata riservata esclusivamente a Europol, evidenziando l'importanza strategica dell'agenzia nel panorama della sicurezza europea.

Tra le finalità principali di questo nuovo stanziamento figurano la completa digitalizzazione della gestione dei confini e un rafforzamento mirato degli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine per un contrasto più efficace al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Il nuovo budget è inoltre concepito per supportare attivamente l'attuazione del Patto su migrazione e asilo, un'iniziativa legislativa di grande rilevanza la cui entrata in vigore è attesa entro la metà del 2026.

Europol: Mandato e Prospettive Future

Con la sua sede all'Aia, nei Paesi Bassi, Europol si configura come l'agenzia centrale dell'Unione europea con il compito primario di supportare e facilitare la cooperazione tra le forze di polizia degli Stati membri. La sua missione è cruciale nella lotta contro il crimine grave e il terrorismo a livello transnazionale. L'agenzia fornisce un supporto essenziale attraverso analisi strategiche, assistenza operativa sul campo e la messa a disposizione di strumenti tecnologici avanzati, tutti volti a facilitare e velocizzare lo scambio di informazioni vitali tra le autorità nazionali.

La proposta di raddoppio del budget rappresenta un'opportunità senza precedenti per Europol di incrementare drasticamente le proprie capacità operative. Questo si tradurrà in un potenziamento significativo, in particolare nello sviluppo e nell'implementazione di piattaforme digitali condivise, essenziali per una collaborazione più fluida ed efficiente. Parallelamente, l'investimento permetterà un'intensificazione della formazione del personale, assicurando che l'agenzia sia sempre all'avanguardia nella prevenzione e nel contrasto delle minacce alla sicurezza dell'Unione.