Il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, è giunto a Port-au-Prince il 16 giugno 2026 per una visita di solidarietà con il popolo di Haiti. Guterres ha descritto la situazione umanitaria nel Paese come "disperata", pur evidenziando la presenza di "lievi barlumi di speranza". Attraverso i suoi canali social, ha lanciato un forte appello alla comunità internazionale affinché "smetta di distogliere lo sguardo da questa crisi" e ha ribadito l'imperativo di "stare al fianco di Haiti".

La visita si inserisce in un contesto di grave crisi umanitaria e di sicurezza, esacerbata dalla violenza delle gang che si contendono il controllo del territorio con il debole governo provvisorio, insediatosi dopo l'assassinio del presidente Jovenel Moïse nel luglio 2021.

Le Nazioni Unite stimano che 1,5 milioni di haitiani siano sfollati su una popolazione di circa 11 milioni, mentre oltre 5 milioni di persone affrontano una grave insicurezza alimentare. Il piano di aiuti umanitari dell'ONU per il 2026, pari a 880 milioni di dollari, è attualmente finanziato per meno di un quarto del suo importo totale, rendendo ancora più urgente l'appello di Guterres.

La situazione interna e gli incontri di Guterres

Durante la sua permanenza ad Haiti, António Guterres incontrerà direttamente uomini, donne e bambini le cui vite sono state profondamente segnate dalla violenza. Sarà inoltre testimone delle complesse sfide umanitarie e di sicurezza che il Paese è chiamato ad affrontare.

L'ultima visita del Segretario generale a Port-au-Prince risaliva al luglio 2023. La crisi haitiana ha subito un'escalation negli ultimi anni, con un preoccupante aumento di omicidi, rapimenti, violenze e reclutamenti forzati di minori perpetrati dalle gang.

I dati delle Nazioni Unite rivelano che la violenza delle gang ha causato almeno 2.300 morti, 1.100 feriti e 99 rapimenti dall'inizio del 2026. Un rapporto pubblicato a fine marzo indicava già 5.519 vittime tra il 1° marzo 2025 e il 15 gennaio 2026, di cui 3.497 decedute durante operazioni anti-gang. La capitale Port-au-Prince è particolarmente colpita, con le gang che esercitano il controllo su circa il 90% del tessuto urbano.

Intervento internazionale e nuove strategie

In risposta alla crescente instabilità, nel settembre precedente, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha deliberato la sostituzione della Missione multinazionale d'appoggio alla sicurezza (MMAS), precedentemente guidata dal Kenya, con una più robusta Forza di repressione delle gang (FRG). Questa nuova forza, in fase di dispiegamento, potrà contare su un massimo di 5.500 unità tra personale di polizia e militare, distinguendosi dalla MMAS per la sua composizione. Sebbene non sia una missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, la FRG beneficerà del supporto logistico di un nuovo ufficio di sostegno dell'ONU, un aspetto che sarà oggetto di attenzione durante la visita di Guterres.

Recentemente, le operazioni congiunte delle forze dell'ordine haitiane, affiancate da droni forniti da società private straniere e dall'azione di gruppi di autodifesa, sono riuscite a rallentare l'espansione delle gang nella capitale. Nonostante questi sforzi, la situazione rimane estremamente critica, e il Segretario generale dell'ONU ha ribadito l'urgenza di un sostegno internazionale coordinato per fronteggiare efficacemente la persistente crisi umanitaria e di sicurezza.