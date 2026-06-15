Un nuovo episodio di devastazione nel cuore spirituale di Kiev. A seguito di un bombardamento russo in corso, secondo quanto denunciato dalla Chiesa ortodossa ucraina, il tetto della cattedrale dell’Assunzione del monastero delle Grotte sarebbe stato colpito e avrebbe preso fuoco. Si tratta di uno dei luoghi più sacri del cristianesimo orientale e patrimonio religioso di primaria importanza per l’Ucraina.

L’appello del metropolita Epifanio e le accuse a Mosca

A rendere nota la situazione è stato il metropolita Epifanio, capo spirituale della Chiesa ortodossa ucraina, che ha diffuso un appello sui social chiedendo sostegno e preghiere per la salvaguardia del santuario.

"A causa del bombardamento russo in corso, il tetto di uno dei luoghi più sacri del mondo cristiano, la cattedrale dell'Assunzione del monastero delle Grotte di Kiev è in fiamme. Chiediamo preghiere per il salvataggio del santuario dalla distruzione".

Il religioso ha poi duramente condannato l’attacco, definendolo un atto deliberato contro il patrimonio spirituale e storico. "Si tratta dell'ennesimo crimine russo contro l'umanità, contro la storia, contro il cristianesimo. Cosa deve ancora fare l'anticristo del Cremlino affinché il mondo comprenda che è necessario agire con decisione affinché il terrore russo contro l'Ucraina e gli stessi principi di pace, cessi?"

Le dichiarazioni del metropolita si inseriscono in un contesto di forte tensione internazionale, mentre continuano le segnalazioni di danni a infrastrutture civili e luoghi di culto nel corso del conflitto.