Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha accusato gli Stati Uniti di fornire un aiuto diretto all'Ucraina per condurre attacchi in profondità contro il territorio russo. La dichiarazione, rilasciata il 24 giugno 2026, sottolinea il presunto ruolo di Washington nel conflitto in corso, definendo il supporto americano come un coinvolgimento diretto nelle operazioni ostili.

Lavrov ha affermato esplicitamente che "gli Usa aiutano gli ucraini ad attaccarci", evidenziando come l'assistenza militare e logistica fornita da Washington sia considerata un elemento cruciale per la prosecuzione delle ostilità.

Il ministro ha ribadito che la Russia percepisce questa dinamica come una minaccia diretta alla propria sicurezza nazionale. Tali affermazioni giungono in un periodo di crescente tensione tra Mosca e le capitali occidentali, con il governo russo che continua a denunciare il coinvolgimento occidentale nel conflitto ucraino.

Le posizioni di Mosca sul conflitto e le proposte di pace

Sergei Lavrov ha ribadito l'impegno della Russia nel dialogo e nella ricerca di soluzioni diplomatiche, ma ha fermamente respinto quelli che ha definito "ultimatum" provenienti dai Paesi europei. Il ministro ha chiarito che Mosca non accetterà condizioni imposte dall'Europa per la risoluzione del conflitto, manifestando invece un'apertura verso proposte alternative, in particolare quelle avanzate dagli Stati Uniti.

Lavrov ha dichiarato che la Russia è pronta a prendere in considerazione le proposte di pace statunitensi, purché non si traducano in imposizioni unilaterali.

Negli ultimi mesi, la Russia ha più volte criticato il sostegno militare occidentale all'Ucraina, sostenendo che tale supporto contribuisce a prolungare il conflitto. La posizione di Mosca, come sottolineato da Lavrov, rimane quella di una disponibilità al confronto diplomatico, ma solo in presenza di condizioni che rispettino gli interessi russi e non rappresentino un rischio per la sicurezza nazionale.

Il ruolo determinante degli Stati Uniti secondo Lavrov

Lavrov ha reiterato che il coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto è considerato da Mosca un fattore determinante nell'evoluzione della crisi.

Il ministro ha affermato che le azioni di Washington, inclusa la fornitura di armi e il supporto logistico all'Ucraina, sono interpretate dalla Russia come atti ostili. Nonostante le tensioni, Lavrov ha precisato che Mosca rimane aperta al dialogo con gli Stati Uniti, a condizione che le trattative si basino sul rispetto reciproco e siano prive di imposizioni.

Le dichiarazioni di Lavrov si inseriscono in un contesto di relazioni internazionali caratterizzato da profonde divergenze tra Russia, Stati Uniti ed Europa. Il governo russo continua a enfatizzare la necessità di un approccio multilaterale e il rifiuto di pressioni esterne che possano compromettere la sovranità nazionale.