Il Consiglio dell'Unione Europea ha ufficialmente prorogato, con decisione del 25 giugno 2026, le sanzioni economiche contro la Russia per ulteriori dodici mesi. Le misure restrittive rimarranno in vigore fino al 31 luglio 2027, in linea con quanto stabilito dal Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026, durante il quale i leader dei Paesi membri avevano già concordato la necessità di estendere tali provvedimenti.

Le sanzioni attuali colpiscono settori cruciali dell'economia russa, includendo il commercio, la finanza, l'energia e le tecnologie a duplice uso.

Tra le disposizioni più significative vi è il divieto di importazione o trasferimento nell'Unione Europea di petrolio e di specifici prodotti petroliferi russi trasportati via mare. Queste restrizioni sono state introdotte in risposta alle azioni della Russia e sono state oggetto di ripetute proroghe negli anni.

Le misure economiche nel dettaglio

Il pacchetto di sanzioni comprende il blocco di determinate operazioni finanziarie che coinvolgono entità russe, l'imposizione di limitazioni all'accesso ai mercati dei capitali europei e restrizioni sulle esportazioni di tecnologie considerate sensibili. È inoltre in vigore il divieto di forniture che potrebbero essere impiegate sia per scopi civili che militari.

Il Consiglio Ue ha riaffermato che l'obiettivo di queste misure è esercitare una pressione costante sul governo russo, mantenendo al contempo l'unità e la coesione tra gli Stati membri.

Estensione delle misure sui diritti umani

Oltre alle restrizioni economiche, l'Unione Europea ha esteso, fino al 28 maggio 2027, anche il quadro di misure restrittive indirizzate a persone ed entità considerate responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Russia. Attualmente, queste disposizioni riguardano 72 persone e un'entità specifica, le quali sono soggette al congelamento dei beni e al divieto di viaggio all'interno dell'Unione Europea. Il regime sanzionatorio include altresì restrizioni commerciali sull'esportazione verso la Russia di materiali potenzialmente utilizzabili per la repressione interna e per il controllo delle telecomunicazioni.

Questo quadro di misure restrittive è stato istituito nel marzo 2024, come risposta all'intensificazione della repressione sistematica in Russia e in seguito al tragico decesso di Alexei Navalny. L'Unione Europea ha dichiarato che continuerà a monitorare attentamente la situazione, mantenendo le misure in vigore in base all'evoluzione del contesto internazionale e alla necessità di tutelare i principi democratici e lo stato di diritto.