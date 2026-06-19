Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso una chiara posizione di contrarietà riguardo alla politica degli hub di rimpatrio nei Paesi terzi. La dichiarazione è stata rilasciata il 19 giugno 2026, durante una conferenza stampa tenutasi al termine del vertice dell'Unione Europea a Bruxelles. Macron ha enfaticamente sottolineato che la Francia non solo non appoggia tale approccio, ma si opporrebbe fermamente anche all'utilizzo del bilancio europeo per la realizzazione e il finanziamento di queste strutture.

La ferma posizione di Macron sugli hub di rimpatrio

Nel dettaglio del suo intervento, il presidente Macron ha ribadito con decisione: “La Francia non sostiene la politica degli hub di rimpatrio nei Paesi terzi”. Ha poi chiarito ulteriormente la sua posizione, affermando che non appoggerebbe in alcun modo l’impiego di fondi europei destinati alla costruzione o al mantenimento di questi centri. Il leader francese ha motivato il suo scetticismo con un'osservazione diretta e pragmatica: “Non ho mai visto un centro di rimpatrio in un Paese terzo funzionare davvero”. Questa affermazione evidenzia una profonda mancanza di fiducia nell'efficacia pratica di tali soluzioni.

Proseguendo nel suo ragionamento, Macron ha invitato a una riflessione più ampia sul significato e sulle implicazioni di tali proposte.

“Negli ultimi anni, ho sentito molte persone parlare di questa possibilità o di accordi in tal senso e vi invito a riflettere sul suo significato”, ha dichiarato, suggerendo la necessità di un'analisi critica e approfondita. La sua conclusione ha toccato un punto cruciale sull'identità e i valori europei: “Non sono sicuro che rappresentino la nostra Europa”, mettendo in discussione la coerenza di tali politiche con i principi fondanti dell'Unione.

Il dibattito europeo e la visione della Francia

Le dichiarazioni del presidente Macron si inseriscono in un contesto di acceso dibattito europeo sulle politiche migratorie e sulle strategie più efficaci per la gestione dei rimpatri. La proposta di istituire centri di rimpatrio per i migranti in Paesi terzi è, infatti, un tema centrale e controverso nelle discussioni tra gli Stati membri dell’Unione Europea.

La posizione dell’esecutivo francese, caratterizzata da un marcato scetticismo, si fonda sulla constatazione di una presunta inefficacia di tali strutture, come evidenziato dalla "mancanza di esempi di successo" citata da Macron.

La Francia, attraverso le parole del suo presidente, sottolinea l'importanza di una riflessione approfondita sulle implicazioni che la creazione di tali strutture potrebbe avere non solo sulla gestione dei flussi migratori, ma anche sull'identità stessa dell'Europa e sui valori che essa intende rappresentare. Il vertice Ue di Bruxelles ha offerto un'opportunità fondamentale per i leader europei di confrontarsi apertamente su queste delicate questioni, cercando di definire strategie comuni in materia di migrazione e di sicurezza delle frontiere, con un'attenzione particolare alle proposte riguardanti i rimpatri e la cooperazione internazionale con Paesi terzi.