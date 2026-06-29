La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado ha annunciato il suo imminente ritorno in Venezuela, affermando che “è giunto il momento” di stare al fianco del suo popolo dopo i devastanti terremoti che hanno colpito il Paese mercoledì scorso. In esilio da circa sei mesi, Machado ha rilasciato questa dichiarazione durante un’intervista alla rete televisiva Fox, dove ha sottolineato l’importanza dell’unità nazionale in un momento così critico. “È giunto il momento. È mio dovere stare accanto al mio popolo; abbiamo bisogno di stare insieme per abbracciarci, per piangere, per piangere insieme i nostri cari, ma anche per darci forza a vicenda in questo momento così difficile”, ha affermato.

Machado si trova fuori dal Venezuela dal dicembre 2025, quando lasciò il Paese per ritirare il prestigioso premio Nobel per la Pace. Prima di questo periodo, aveva vissuto in totale clandestinità per circa sedici mesi, a seguito delle elezioni presidenziali del luglio 2024 e della complessa situazione politica interna. Dopo essere riuscita a espatriare clandestinamente via mare, si è stabilita in Europa. Durante il suo esilio, motivato anche dalla necessità di riprendersi da un infortunio alla schiena subito durante la fuga, ha continuato la sua battaglia per la democrazia venezuelana.

Il contesto politico e umanitario in Venezuela

Il previsto ritorno di María Corina Machado si inserisce in un momento di particolare difficoltà per il Venezuela.

Il 24 giugno, il Paese è stato colpito da due forti terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5, che hanno causato un bilancio tragico: 1.450 vittime, 3.150 feriti e ben 12.721 famiglie colpite. In seguito a questi eventi sismici, Machado aveva già diffuso un messaggio di solidarietà e unità rivolto ai venezuelani, evidenziando la necessità di affrontare insieme il lutto e le immense difficoltà.

Dal gennaio 2026, la presidenza ad interim del Venezuela è stata assunta da Delcy Rodríguez, dopo un raid delle forze armate americane che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. Durante il suo periodo di esilio, Machado ha mantenuto contatti con funzionari dell’amministrazione statunitense, inclusi rappresentanti della Casa Bianca, del Dipartimento di Stato e membri del Congresso, chiedendo supporto per facilitare il suo rientro.

Tali richieste, tuttavia, sono state accolte con insoddisfazione dall’amministrazione Trump, che ha espresso preoccupazione per la sicurezza della leader venezuelana e ha preferito mantenere il dialogo con l’attuale governo ad interim.

Le dichiarazioni e le prospettive di ritorno

María Corina Machado ha ribadito con forza il suo impegno verso il popolo venezuelano e la ferma volontà di tornare nel Paese per condividere le difficoltà del momento e sostenere attivamente la popolazione colpita dai recenti eventi sismici. Le sue parole risuonano come un appello all’unità nazionale: “Abbiamo bisogno di stare insieme per abbracciarci, per piangere, per piangere insieme i nostri cari, ma anche per darci forza a vicenda in questo momento così difficile”.

La situazione in Venezuela rimane complessa, sia dal punto di vista politico che umanitario. L’annuncio di Machado rappresenta un significativo segnale di vicinanza e sostegno nei confronti dei cittadini venezuelani, in un periodo segnato da emergenza e transizione.