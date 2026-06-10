Il Basso Cilento, a sud di Salerno, è stato individuato come uno dei territori pilota europei chiamati a sperimentare nuove strategie contro spopolamento, marginalizzazione e declino socio-economico delle aree interne.

Le proposte che emergeranno dai comuni del comprensorio saranno inserite nel progetto europeo Re-Place, programma finanziato da Horizon Europe che coinvolge territori di sei Paesi e mira a individuare modelli innovativi di sviluppo locale.

In questo quadro, il 13 e 14 giugno Sapri e Caselle in Pittari ospiteranno i laboratori di comunità promossi dal Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali della Sapienza Università di Roma, che rappresentano un passaggio centrale del percorso di ricerca e partecipazione avviato sul territorio.

L’obiettivo è raccogliere idee, esperienze e proposte direttamente da cittadini, associazioni, imprese e amministratori locali, per trasformare le criticità dell’area in opportunità di crescita e rigenerazione.

Il caso studio del progetto comprende i comuni di Sapri, Caselle in Pittari, Casaletto Spartano, Tortorella e Torraca, realtà accomunate da un rilevante patrimonio ambientale e culturale ma anche dalle difficoltà tipiche di molte aree interne italiane: calo demografico, riduzione dei servizi essenziali e necessità di nuove occasioni di sviluppo economico.

Il primo incontro si terrà il 13 giugno alla Casa del Buon Pastore di Sapri, mentre il secondo è previsto il 14 giugno nella sala consiliare di Caselle in Pittari.

Nel corso delle due giornate saranno presentati i primi risultati della ricerca e attivati tavoli di lavoro partecipativi dedicati alle priorità indicate dalle comunità locali.

Le indicazioni raccolte confluiranno nel confronto internazionale previsto dal progetto Re-Place e contribuiranno alla definizione di raccomandazioni e proposte per le future politiche europee dedicate alle aree interne e ai territori più esposti ai fenomeni di spopolamento.