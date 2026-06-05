Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito che, al momento, non sussistono le condizioni per un incontro diretto con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. La dichiarazione giunge in risposta a una lettera aperta di Zelensky, nella quale il leader ucraino aveva sollecitato un confronto personale per tentare di fermare l'offensiva delle truppe russe. Putin ha chiarito che un eventuale vertice potrà concretizzarsi solo dopo che le rispettive delegazioni avranno raggiunto una soluzione negoziata al conflitto, ponendo l'accento sulla priorità dei colloqui a livello tecnico.

Zelensky chiede il dialogo, Mosca frena

Volodymyr Zelensky ha formalizzato la sua richiesta di un incontro personale con Putin attraverso una lettera aperta, diffusa anche sui canali social. Il suo appello mira a "mettere fine a questa guerra tramite il dialogo diretto" tra i due capi di Stato. Tra le proposte avanzate, Zelensky ha incluso anche uno scambio completo di prigionieri di guerra e ha suggerito nazioni neutrali come la Svizzera e la Turchia quali potenziali sedi per i futuri negoziati.

La reazione del Cremlino è stata di netta chiusura. Il portavoce Dmitri Peskov ha confermato la ricezione della missiva, ma ha minimizzato l'ipotesi di un vertice imminente. Il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Galuzin, ha criticato l'approccio, definendo "non serio" negoziare tramite lettere aperte.

La posizione di Putin rimane invariata: un incontro diretto sarà possibile solo a seguito di un'intesa concreta raggiunta dalle delegazioni.

Le condizioni di Mosca e gli appelli internazionali

La posizione ufficiale del Cremlino è chiara: Vladimir Putin si è dichiarato disponibile a incontrare Zelensky unicamente per la firma di un trattato di pace definitivo. A complicare ulteriormente il quadro, Mosca solleva dubbi sulla legittimità di Zelensky come presidente, giustificando tale riserva con la mancata celebrazione di nuove elezioni in Ucraina a causa della legge marziale. Putin ha enfatizzato che "qualsiasi Paese al nostro posto dovrebbe firmare solo con persone che siano legittime secondo la Costituzione", riferendosi a quella ucraina, e ha aggiunto che la questione richiede un'analisi approfondita.

Nella sua missiva, Zelensky ha voluto richiamare l'attenzione sulle perdite umane e materiali che entrambi i Paesi stanno subendo, evidenziando l'urgenza di una soluzione diplomatica. Ha inoltre suggerito l'allargamento del tavolo negoziale, proponendo il coinvolgimento di attori internazionali come gli Stati Uniti e l'Europa. Nonostante questi appelli a una più ampia partecipazione e all'urgenza della situazione, la posizione russa rimane ferma: nessun incontro diretto tra i due leader prima che le delegazioni abbiano raggiunto un accordo preliminare sostanziale.