Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha rivelato che ben cinquecento aerei statunitensi sono decollati da basi americane situate in Italia per sostenere l’Operazione Epic Fury, l’azione militare intrapresa dagli Stati Uniti contro l’Iran. Rutte ha enfatizzato il significativo sostegno europeo all’operazione, evidenziando in particolare il contributo fornito dalle infrastrutture militari presenti sul territorio italiano.

Durante un’intervista a Fox News, Rutte ha dichiarato: “Comprendo perfettamente la delusione, ma se prendiamo ad esempio l’Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l’operazione.

Quindi si tratta di un numero enorme.” Il segretario generale ha inoltre specificato che, estendendo l’analisi all’intera Europa, il numero complessivo di missioni di volo effettuate a supporto della missione statunitense contro l’Iran si attesta tra le 4.000 e le 5.000 unità.

L'Operazione Epic Fury: contesto e obiettivi

L’Operazione Epic Fury ha avuto inizio il 28 febbraio 2026, alle 01:15 ora della costa orientale degli Stati Uniti, su diretto ordine dello US Central Command (CENTCOM). Questa iniziativa, descritta come un’azione congiunta tra Stati Uniti e Israele, mirava a “smantellare l’apparato di sicurezza del regime iraniano”. Gli attacchi sono stati diretti contro obiettivi strategici, tra cui strutture di comando e controllo dei Guardiani della Rivoluzione (IRGC), difese aeree, siti di lancio di missili e droni, e campi d’aviazione militari.

L’Ammiraglio Brad Cooper, comandante di CENTCOM, ha commentato l’operazione affermando: “Il Presidente ha ordinato un’azione audace, e i nostri coraggiosi Soldati, Marinai, Aviatori, Marines, Guardiani e membri della Guardia Costiera stanno rispondendo alla chiamata.” Parallelamente, Israele ha lanciato l’Operazione Roaring Lion, che ha rappresentato la più vasta sortita operativa nella storia dell’Aeronautica Militare israeliana. Questa operazione ha coinvolto circa 200 aerei da guerra e ha colpito approssimativamente 500 obiettivi, inclusi difese aeree e infrastrutture missilistiche iraniane.

Il ruolo strategico delle basi europee e italiane

Come sottolineato da Rutte, migliaia di voli sono partiti da diverse basi europee per fornire supporto all’Operazione Epic Fury.

L’Italia, in particolare, ha giocato un ruolo cruciale, con cinquecento missioni di volo statunitensi che hanno avuto origine dalle sue basi. Questo dato evidenzia la rilevanza strategica delle infrastrutture militari italiane non solo nell’ambito delle operazioni della Nato, ma anche nelle azioni coordinate con gli Stati Uniti.

La stretta collaborazione tra gli Stati Uniti e i loro alleati europei, manifestata attraverso l’utilizzo delle basi in Italia e in altri paesi del continente, ha reso possibile la realizzazione di un’operazione militare di vasta portata. Tale sinergia ha avuto un impatto significativo sulle capacità operative impiegate nella complessa missione contro l’Iran, dimostrando l’efficacia di un coordinamento internazionale in scenari di crisi.