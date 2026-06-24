BRUXELLES, 24 giugno 2026 – Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha recentemente ribadito che gli Alleati, inclusa l’Italia, hanno pienamente rispettato gli accordi bilaterali in vigore relativi all’utilizzo di basi militari e ai diritti di sorvolo. Questa dichiarazione, rilasciata da un funzionario dell’Alleanza Atlantica all’ANSA, giunge in seguito a un’intervista concessa da Rutte a Fox News, dove ha affrontato il tema delle relazioni transatlantiche e degli impegni reciproci.

Le complesse dinamiche tra Nato e Stati Uniti

La posizione espressa dal segretario generale si inserisce in un quadro di rapporti delicati tra la Nato e gli Stati Uniti.

Mark Rutte è atteso a Washington per un incontro cruciale con il presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca. L’obiettivo primario di questo vertice è quello di allentare le tensioni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, in particolare quelle legate al conflitto in Iran e alle ripetute minacce da parte degli Stati Uniti di ridurre la propria presenza militare sul continente europeo. L’incontro precede il vertice Nato di Ankara, fissato per il 7 e 8 luglio 2026, un appuntamento considerato fondamentale per il futuro dell’Alleanza.

Durante la sua intervista a Fox News, Rutte ha minimizzato l’importanza di alcuni episodi in cui membri della Nato avrebbero negato agli Stati Uniti l’accesso a basi o i diritti di sorvolo per operazioni belliche, definendoli “situazioni isolate”.

Ha inoltre evidenziato come centinaia di velivoli statunitensi abbiano regolarmente decollato da basi situate in Europa, fornendo un supporto essenziale alle operazioni militari americane. Queste rassicurazioni saranno presumibilmente al centro dei colloqui con il presidente Trump, nel tentativo di rafforzare la coesione e la fiducia reciproca all’interno dell’Alleanza.

Verso il vertice di Ankara: impegni e aspettative

I preparativi per il vertice di Ankara sono in fase avanzata. Secondo quanto dichiarato da Allison Hart, portavoce della Nato, l’agenda dell’incontro sarà focalizzata sulla verifica dell’attuazione degli impegni presi durante il precedente summit dell’Aia. Tra questi, spiccano l’incremento degli investimenti nel settore della difesa, l’espansione della capacità produttiva industriale militare e il mantenimento di un sostegno costante all’Ucraina.

Rutte ha preannunciato la presentazione di dati aggiornati e significativi sugli aumenti della spesa militare da parte dei paesi membri della Nato, rispondendo così alle pressanti richieste degli Stati Uniti in tal senso.

Il clima generale all’interno dell’Alleanza è pervaso da una certa preoccupazione riguardo a una possibile diminuzione del coinvolgimento statunitense, soprattutto in considerazione delle frequenti critiche mosse dal presidente Trump nei confronti della Nato e dei suoi precedenti dubbi sulla permanenza degli Stati Uniti nell’organizzazione. Nonostante queste incertezze, Mark Rutte ha dimostrato una notevole abilità nel mantenere solidi legami con i vertici del Pentagono. La sua riconosciuta capacità di gestire le relazioni transatlantiche, anche nei momenti di maggiore tensione, lo rende una figura chiave nel tentativo di preservare la stabilità e l’unità dell’Alleanza Atlantica in un periodo di sfide geopolitiche complesse.