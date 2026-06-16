A un mese dal suo 250mo anniversario, gli Stati Uniti si confrontano con un profondo scetticismo interno riguardo alla propria longevità come nazione unita. Un recente sondaggio Reuters/Ipsos ha rivelato che una parte significativa della popolazione americana dubita che il Paese possa sopravvivere per altri due secoli e mezzo. La rilevazione, condotta su un campione di 1.537 adulti statunitensi, ha evidenziato come il 38% degli intervistati non creda che gli Stati Uniti esisteranno ancora come entità coesa tra 250 anni. Questa percentuale include il 40% dei democratici e il 26% dei repubblicani, mentre il restante 62% si è dichiarato fiducioso nella continuità della nazione.

Il sondaggio, conclusosi il 16 giugno 2026, ha messo in luce non solo divisioni sulla percezione dell'identità nazionale ma anche una crescente preoccupazione per la stabilità democratica. Un allarmante 64% degli intervistati ritiene che la democrazia americana sia a rischio di fallimento, un dato in aumento rispetto al 57% registrato nell'agosto dell'anno precedente. Questo incremento è stato trainato principalmente da una maggiore inquietudine tra i repubblicani riguardo alla tenuta delle istituzioni democratiche. Ulteriormente, il 77% del campione ha espresso la convinzione che sia probabile un aumento della violenza politica nei prossimi cinque anni, delineando un quadro di forte tensione e incertezza.

Divisioni sulla democrazia e le celebrazioni nazionali

Le profonde spaccature all'interno della società americana si manifestano anche nelle opinioni sulle modalità di celebrazione del Giorno dell'Indipendenza. Il sondaggio ha evidenziato differenze marcate tra i due principali schieramenti politici: il 52% dei repubblicani ha dichiarato di voler indossare abiti rossi, bianchi e blu, i colori della bandiera statunitense, per i festeggiamenti, contro un più modesto 20% dei democratici. I repubblicani si sono mostrati anche più propensi a partecipare a spettacoli pirotecnici rispetto ai democratici, con una percentuale del 46% contro il 28%.

La maggioranza degli americani, comprensiva di tre quarti dei democratici e metà dei repubblicani, ha espresso il parere che le celebrazioni per il 250mo anniversario del Paese abbiano assunto una connotazione eccessivamente politica.

Questa percezione si inserisce in un contesto più ampio di declino dell'ottimismo nazionale. Il sondaggio ha infatti rilevato una diminuzione della percentuale di cittadini che considerano gli Stati Uniti il paese migliore al mondo: tale dato si attesta ora al 30%, in calo rispetto al 38% registrato nel novembre 2017. Tra i democratici, questa percentuale è scesa significativamente all'11%, mentre tra i repubblicani si è mantenuta stabile intorno al 60%.

Il contesto del sondaggio Reuters/Ipsos

Il sondaggio Reuters/Ipsos è stato condotto online, raccogliendo risposte da 1.537 adulti statunitensi a livello nazionale, con un margine di errore di tre punti percentuali in entrambe le direzioni. La rilevazione si è svolta in un periodo caratterizzato da forti tensioni politiche, con le celebrazioni per il 250mo anniversario che assumono un significato particolare anche in vista delle imminenti elezioni di metà mandato.

Il clima politico attuale è segnato da una polarizzazione accentuata tra le principali forze politiche, con il dibattito pubblico intensamente focalizzato sulla tenuta delle istituzioni e sulla natura stessa delle celebrazioni nazionali.

I risultati del sondaggio sottolineano come la percezione della democrazia americana sia mutata negli ultimi anni, con una crescente apprensione tra i cittadini per il futuro del sistema politico e per la coesione nazionale. Le divisioni emerse non riguardano solo la fiducia nella durata degli Stati Uniti come nazione unita, ma si estendono anche al modo in cui i cittadini intendono celebrare le ricorrenze storiche più significative, riflettendo una società sempre più frammentata nelle sue visioni fondamentali.