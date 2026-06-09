La Commissione Europea, per voce della sua presidente Ursula von der Leyen, ha presentato ufficialmente il ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'annuncio, avvenuto a Bruxelles il 9 giugno 2026, ha sottolineato la determinazione dell'Unione Europea nel mantenere la pressione su Mosca. Von der Leyen ha dichiarato che la costanza nell'applicazione dei pacchetti sanzionatori "sta pagando", giustificando l'introduzione di queste nuove restrizioni.

Le misure mirano a colpire settori nevralgici dell'economia russa, con un focus specifico su energia e finanza.

Un elemento distintivo è l'introduzione di un divieto d'ingresso nell'Unione Europea per i veterani russi che hanno partecipato al conflitto in Ucraina. Il pacchetto include inoltre azioni mirate contro il settore ittico russo, ampliando il perimetro delle sanzioni già in vigore e dimostrando una strategia di pressione a tutto tondo.

Obiettivi e settori chiave delle nuove sanzioni

Il ventunesimo pacchetto di sanzioni è stato concepito per indebolire ulteriormente le capacità economiche e militari della Russia. Le restrizioni imposte ai comparti energetico e finanziario rappresentano un pilastro fondamentale di questa strategia, mirando a limitare le risorse che Mosca può destinare al proseguimento delle operazioni militari in Ucraina.

L'introduzione di un divieto d'ingresso per i veterani russi della guerra in Ucraina segna un'escalation nella tipologia di sanzioni, aggiungendo una dimensione di pressione individuale. L'inclusione del settore ittico tra gli obiettivi delle restrizioni sottolinea la volontà dell'Unione Europea di estendere le misure a diverse aree produttive, cercando di massimizzare l'impatto economico complessivo.

La Commissione Europea ha reiterato che queste iniziative si inseriscono in una strategia di lungo termine, pensata per mantenere una pressione costante e significativa sulla Russia, con l'intento di influenzarne le politiche e le azioni future.

Processo di approvazione e scadenze istituzionali

Il processo di finalizzazione del ventunesimo pacchetto di sanzioni sarà completato entro la settimana in corso, come confermato dalla portavoce principale della Commissione Europea, Paula Pinho.

Successivamente, la proposta sarà sottoposta al Consiglio dell'Unione Europea per l'approvazione formale, passaggio indispensabile per la sua effettiva entrata in vigore.

La presentazione di questo importante pacchetto era già attesa nella prima metà di giugno. L'Unione Europea si è prefissata l'obiettivo di ottenere l'approvazione definitiva del ventunesimo pacchetto entro il 15 luglio. Questa data assume una rilevanza cruciale, poiché coincide con la scadenza per l'aggiornamento del price cap sul petrolio russo, un meccanismo essenziale per limitare i ricavi energetici di Mosca.

Tra le ulteriori misure che potrebbero essere integrate nel pacchetto, si ipotizzano interventi specifici contro il complesso militare-industriale russo e la cosiddetta shadow fleet, ovvero la flotta di navi utilizzata per aggirare le sanzioni e le restrizioni sul commercio di petrolio russo.