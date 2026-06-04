Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha categoricamente escluso il vertice di Anchorage, che ha visto la partecipazione del presidente russo Vladimir Putin e di altri Paesi, come riferimento per i negoziati sulla guerra in Ucraina. Con la perentoria dichiarazione “Anchorage non fa testo”, Zelensky ha ribadito l'imperativa necessità di coinvolgere Europa e Stati Uniti in ogni processo negoziale con la Russia. Ha affermato che incontri senza la loro partecipazione non porteranno a risultati concreti e che ogni discussione sul futuro dell'Ucraina e sulla conclusione del conflitto deve includere i principali partner occidentali.

Il leader ucraino è convinto che solo un approccio condiviso e multilaterale possa assicurare una soluzione efficace e stabile alla crisi attuale.

Il rifiuto di Kiev e il vertice di Anchorage

Il vertice di Anchorage, tenutosi negli Stati Uniti, ha visto la presenza di Vladimir Putin e delegati di altre nazioni, ma ha escluso sia l'Ucraina sia i principali partner europei e statunitensi. Zelensky ha chiarito che tale esclusione rende l'incontro non rappresentativo delle reali necessità del conflitto. Ha ribadito che Kiev non riconoscerà alcun processo negoziale che non contempli il coinvolgimento diretto di Unione Europea e Stati Uniti.

Il presidente ucraino ha sostenuto che “solo con il coinvolgimento di Europa e USA si possono creare le condizioni per una pace giusta”.

Questa posizione è coerente con la strategia di Kiev, volta a consolidare il sostegno internazionale e a prevenire trattative separate che potrebbero marginalizzare l'Ucraina dai cruciali processi decisionali.

Il coordinamento tra i partner occidentali per la pace

Il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti nei negoziati sulla guerra in Ucraina è stato altresì al centro di discussioni tra i governi di Germania, Francia e Regno Unito. Queste nazioni hanno avviato consultazioni per delineare una linea comune su come affrontare i dialoghi con la Russia, evidenziando l'importanza di un coordinamento tra le principali potenze occidentali.

Le consultazioni tra Germania, Francia e Regno Unito sono volte a scongiurare iniziative isolate e ad assicurare che ogni potenziale confronto con la Russia si svolga all'interno di un quadro multilaterale e condiviso, in piena sintonia con le richieste dell'Ucraina. L'obiettivo primario dei governi europei è sostenere fermamente Kiev e garantire che le trattative per la pace includano tutti i principali attori internazionali.