Le operazioni a lungo raggio dell’Ucraina sono "risposte precise e coerenti al prolungamento della guerra e agli attacchi contro le città e le comunità ucraine". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio diffuso sui social.

Gli attacchi rivendicati in territorio russo

Secondo quanto riferito dal leader ucraino, nella notte le unità delle Forze di Difesa hanno colpito la raffineria di Poltava, nella regione di Krasnodar.

La distanza dall’obiettivo sarebbe di circa 300 chilometri dalla linea del fronte.

Operazioni fino a 1500 chilometri dal fronte

Zelensky ha inoltre aggiunto che nelle ore successive il Servizio di sicurezza ucraino (SBU) avrebbe colpito due raffinerie nella città di Ufa, a circa 1500 chilometri dalla linea del fronte.

"Stiamo attuando il piano delle nostre sanzioni a lungo raggio", ha affermato il presidente ucraino.

L’appello alla Russia

Nel suo messaggio, Zelensky ha infine rivolto un invito diretto a Mosca. "Invito i russi a pensare a una vera diplomazia, invece di cercare di ingannare qualcuno", ha concluso.