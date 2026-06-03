Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2026 sono stati colpiti obiettivi di rilievo all'interno del territorio russo. Tra questi, ha specificato, figurano il terminale petrolifero di San Pietroburgo e diverse aziende militari situate nella base di Kronstadt. Zelensky ha sottolineato la distanza percorsa dai droni, affermando che dall'Ucraina all'obiettivo dell'industria petrolifera russa, considerata strategica per lo sforzo bellico, vi sono circa 1.100 chilometri. Questo evidenzia la portata delle operazioni condotte.

Dettagli sugli attacchi e il contesto locale

L'offensiva, caratterizzata dall'impiego di numerosi droni, si è verificata nelle ore notturne tra martedì e mercoledì, prendendo di mira la città di San Pietroburgo e la sua regione. Il governatore dell'Oblast di Leningrado, Alexander Drozdenko, ha riferito che alle prime ore del mattino, precisamente alle 7, ben 50 droni erano stati intercettati e abbattuti sopra l'area. Nonostante l'entità dell'attacco, non sono stati rilasciati dettagli ufficiali sulle conseguenze immediate o sui danni effettivi. Tuttavia, diverse fonti locali hanno ampiamente riportato che il terminal petrolifero di San Pietroburgo è stato uno dei principali bersagli dell'operazione, con segnalazioni di un incendio.

Il terminal petrolifero e l'apertura del forum Spief

Il terminal petrolifero di San Pietroburgo rappresenta uno dei più grandi complessi dedicati al trasferimento di prodotti petroliferi nell'intera area nord-occidentale della Russia. La sua vasta struttura, che si estende su una superficie di 37 ettari, include 21 serbatoi destinati allo stoccaggio di prodotti petroliferi sia leggeri che pesanti. La sua importanza è tale che è stato ufficialmente designato come un'impresa di importanza strategica per la sicurezza nazionale russa. L'attacco ha acquisito ulteriore risonanza poiché è avvenuto proprio in concomitanza con l'apertura dello Spief, il prestigioso forum economico internazionale di San Pietroburgo.

Questo evento, promosso dal presidente russo Vladimir Putin, è ampiamente riconosciuto come la "Davos russa", un appuntamento chiave per l'economia del Paese.

Gli attacchi con droni, rivendicati dal presidente ucraino, si inseriscono in un periodo di intensificazione delle operazioni aeree tra Russia e Ucraina. Il tempismo dell'azione, che ha colpito infrastrutture vitali proprio all'inizio di un evento di tale portata come lo Spief, sottolinea la strategia di colpire obiettivi significativi. Il forum rappresenta infatti un'occasione cruciale per l'economia russa, attirando delegazioni e investitori internazionali e fungendo da vetrina per le relazioni economiche del paese.