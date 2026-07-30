Si registrano progressi significativi nelle trattative tra Hamas e Israele riguardo al futuro della Striscia di Gaza, alimentando la prospettiva di un accordo. Una fonte israeliana, coinvolta nei negoziati, ha dichiarato che la direzione appare positiva, indicando che Hamas avrebbe accettato un disarmo completo e totale. Questi sviluppi emergono in un contesto di colloqui intensi che potrebbero condurre a una svolta nell'attuazione del piano per la Striscia di Gaza.

Fonti palestinesi hanno suggerito che una dichiarazione ufficiale sul raggiungimento di un accordo potrebbe essere pubblicata nel corso della giornata.

Le trattative, mediate dall’Egitto e da inviati internazionali, hanno permesso di compiere passi avanti sulle questioni chiave che ostacolavano il passaggio alla fase successiva dell’accordo di cessate il fuoco, in particolare la consegna delle armi e il meccanismo di amministrazione della Striscia.

Dettagli cruciali sui negoziati

Le discussioni si concentrano principalmente sulla questione della consegna delle armi e sulla definizione delle modalità di amministrazione della Striscia. Il piano, già menzionato nelle negoziazioni, prevede la creazione di un nuovo assetto amministrativo nella Striscia di Gaza, con il coinvolgimento di attori internazionali e regionali. La mediazione egiziana e la partecipazione di inviati internazionali sono elementi centrali di questo processo, con l’obiettivo di superare gli ostacoli che hanno finora impedito una soluzione stabile e condivisa per la gestione della Striscia dopo il cessate il fuoco.

Il piano di Trump e la "New Rafah"

Il piano di pace, annunciato nel settembre 2025, include la creazione di una struttura amministrativa denominata National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Questo comitato sarà composto da quindici tecnocrati palestinesi incaricati di governare la Striscia senza la presenza del movimento islamista. Il progetto contempla inoltre la costruzione di alloggi transitori e l’installazione di case mobili in una nuova area, denominata “New Rafah”. Questa zona è destinata ad accogliere circa 50.000 persone, le cui identità e affiliazioni politiche sarebbero verificate da una forza di stabilizzazione internazionale.

Forza di stabilizzazione e sfide operative

Attualmente, la Forza di Stabilizzazione Internazionale è ridotta a poche decine di soldati provenienti da Marocco, Kosovo e Albania. Queste truppe sono attualmente di stanza presso la base logistica di Kerem Shalom, uno dei punti di passaggio israeliani verso Gaza, vicino al confine egiziano. La gestione della sicurezza e la libertà di movimento all’interno della Striscia restano temi centrali e complessi.

Un altro aspetto cruciale riguarda il ruolo delle milizie anti-Hamas e la creazione di una forza di polizia locale. Quest'ultima dovrebbe essere formata con il supporto di Egitto e Qatar, con l'intento di garantire l'ordine nell'enclave. Le condizioni di vita nella Striscia di Gaza rimangono estremamente difficili, con la maggior parte della popolazione che vive in condizioni di precarietà e con accesso limitato ai servizi essenziali, una realtà che il piano mira a migliorare.