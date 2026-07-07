Il presidente siriano Ahmed al-Shara ha tenuto una significativa conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron a Damasco il 7 luglio 2026. L'incontro è stato dominato dalle ferme dichiarazioni di al-Shara, che ha condannato apertamente le continue violazioni israeliane, definendole una minaccia diretta alla sicurezza dell'intera regione. Il leader siriano ha inoltre ribadito la necessità per Israele di ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria, sottolineando che una vera stabilità regionale può essere raggiunta solo attraverso un impegno internazionale che costringa Israele a rispettare l'accordo del 1974.

Un altro punto saliente dell'incontro è stato l'annuncio di un accordo per lo scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi, un passo diplomatico cruciale che segna un'importante ripresa delle relazioni tra i due Paesi. La visita di Macron a Damasco assume un valore storico, rappresentando la prima di un capo di Stato occidentale nella capitale siriana dopo anni di isolamento internazionale.

Dettagli dell'incontro e prospettive di cooperazione

Durante la sua permanenza, Emmanuel Macron è stato ricevuto da Ahmed al-Shara presso il prestigioso Palazzo del Popolo di Damasco. Le delegazioni di entrambi i Paesi hanno approfondito diverse aree di potenziale cooperazione, con particolare attenzione ai settori delle infrastrutture, dell'industria, della finanza e del turismo.

Al-Shara ha ricordato la sua precedente visita in Francia, avvenuta l'anno scorso, evidenziando il ruolo costruttivo svolto dalla Francia nel favorire l'apertura della Siria verso la comunità internazionale e nel contribuire alla rimozione delle sanzioni.

Il presidente siriano ha delineato una chiara visione per il futuro, affermando: “Stiamo costruendo istituzioni in Siria e stabilendo molte partnership, inclusi i settori dell'aviazione, del turismo, dell'agricoltura e dell'industria. La Francia è pronta a lavorare attivamente nelle aree delle infrastrutture, dell'industria, del settore finanziario e della ristrutturazione; esistono numerosi ambiti in cui la Francia può operare con successo.”

Contesto di sicurezza e impatto sulla visita

La visita di Macron a Damasco si è svolta in un contesto di elevata tensione.

Proprio nella giornata del 7 luglio, la capitale siriana è stata scossa da due esplosioni che hanno causato il ferimento di almeno diciotto persone, tra cui quattro agenti di polizia. Gli incidenti si sono verificati in prossimità del Ministero del Turismo e in diverse aree residenziali. Nonostante la gravità degli eventi, il presidente francese, che al momento delle esplosioni si trovava già al palazzo presidenziale per l'incontro con al-Shara, è rimasto illeso e ha proseguito regolarmente la sua visita, come confermato ufficialmente dall'Eliseo.

La conferenza stampa congiunta e gli accordi annunciati rappresentano un momento significativo di rinnovata apertura diplomatica tra Siria e Francia.

L'obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la cooperazione internazionale e promuovere la stabilità regionale. Le dichiarazioni di Ahmed al-Shara sulle violazioni israeliane e la sua richiesta di un ritorno all'accordo del 1974 riaffermano la posizione ufficiale della Siria riguardo ai territori contesi nel sud del Paese, sottolineando l'importanza di una risoluzione duratura per la pace nell'area.