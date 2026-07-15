La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro tutti i ventisette Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, a causa del mancato recepimento della direttiva sulle case green. Questa azione sottolinea il mancato rispetto dei termini previsti per l'attuazione della normativa europea, che mira a migliorare l'efficienza energetica degli edifici e a ridurre il loro impatto ambientale.

Dettagli della Procedura di Infrazione

La Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora a ciascuno degli Stati membri. Questo è il primo passo della procedura di infrazione e invita i Paesi a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il termine stabilito.

L'Italia, come gli altri Stati, dovrà ora rispondere alle richieste della Commissione e adottare le misure necessarie per recepire la normativa europea sulle case green. La procedura rimarrà attiva finché i Paesi non avranno implementato le regole previste.

Obiettivi della Direttiva "Case Green"

La direttiva europea sulle case green è stata approvata con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico degli edifici e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. La normativa impone l'adozione di standard di efficienza energetica più elevati per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione degli edifici esistenti in tutti i Paesi membri. Questo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione.

La Commissione europea enfatizza l'importanza di questa direttiva per gli obiettivi climatici fissati dall'Unione e sollecita tutti gli Stati membri, Italia compresa, ad accelerare il processo di recepimento e attuazione delle nuove regole. La piena conformità è essenziale per la transizione ecologica europea.