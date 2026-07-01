Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha ribadito con fermezza l'impegno dell'Unione Europea a mantenere rapporti solidi e costruttivi con gli Stati Uniti. Durante una conferenza stampa tenutasi a Dublino il primo luglio 2026, Costa ha sottolineato l'importanza cruciale di garantire prevedibilità e stabilità alle aziende americane che operano nel mercato europeo, un elemento fondamentale per la fiducia reciproca e la prosperità economica. Ha inoltre evidenziato come la giornata abbia segnato un momento significativo con l'entrata in vigore di un nuovo accordo sui dazi tra le due potenze economiche, definendolo una “buona notizia” per entrambe le parti coinvolte.

Rafforzamento dei rapporti commerciali e accordo sui dazi

Antonio Costa ha chiarito la posizione dell'Unione Europea riguardo alle politiche commerciali, affermando che l'Ue non è favorevole all'introduzione di tariffe, ma considera indispensabile la creazione e il mantenimento di un rapporto commerciale stabile con gli Stati Uniti. L'accordo sui dazi, divenuto operativo il primo luglio 2026, rappresenta, secondo il presidente del Consiglio europeo, un passo concreto e decisivo in questa direzione. Rispondendo a una domanda specifica sulle recenti critiche espresse da Donald Trump in merito alla digital tax, Costa ha dichiarato: “Noi siamo pienamente impegnati ad avere rapporti buoni con gli Usa, per dare alle loro aziende una prevedibilità.

E oggi entra in vigore il nostro accordo sui dazi, ed è una buona notizia. All’Ue non piacciono le tariffe ma un rapporto commerciale stabile”. Questa affermazione sottolinea la volontà dell'Ue di perseguire una cooperazione economica basata sulla chiarezza e sul rispetto reciproco.

Sovranità europea e la questione della digital tax

Nel corso del suo intervento, Antonio Costa ha enfatizzato il principio di sovranità, un valore cardine sia per gli Stati Uniti che per l'Unione Europea, specialmente in materia di decisioni fiscali e commerciali. Ha ricordato che gli Stati Uniti hanno recentemente celebrato la loro indipendenza, un evento che simboleggia l'autonomia decisionale di una nazione. Allo stesso modo, ha ribadito che i ventisette Paesi membri dell'Ue godono della medesima autonomia nelle loro scelte politiche ed economiche, un aspetto cruciale nel dibattito sulla digital tax.

Costa ha affermato con chiarezza: “Allo stesso tempo, Usa e Ue sono entità sovrane. Gli Stati Uniti hanno da poco celebrato la loro indipendenza, ma lo sono anche i 27 Paesi membri dell’Ue”. Questa dichiarazione rafforza la posizione dell'Ue sulla sua capacità di legiferare autonomamente su questioni fiscali che riguardano il proprio mercato interno, senza subire pressioni esterne.

Il ruolo del Consiglio europeo nel contesto dell'Unione

L'Unione Europea si configura come un'unione politica ed economica di ventisette Stati membri, prevalentemente situati nel continente europeo. La sua complessa struttura istituzionale comprende organi chiave come il Consiglio europeo, la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.

In questo contesto, il Consiglio europeo, presieduto da Antonio Costa, svolge un ruolo di primaria importanza, definendo le priorità politiche generali dell'Unione e fungendo da massimo organo di indirizzo politico tra gli Stati membri. Le dichiarazioni di Costa, in quanto presidente di tale organo, riflettono quindi la linea politica condivisa e l'orientamento strategico dell'intera Unione in merito ai rapporti internazionali e alle decisioni economiche cruciali come la digital tax.