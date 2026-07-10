Il Segretario Generale dell'Iniziativa Centro Europea (InCE), Franco Dal Mas, ha evidenziato l'importanza della fiducia, della cooperazione pratica e dei partenariati duraturi per il successo del processo di allargamento dell'Unione Europea. L'intervento è avvenuto il 10 luglio 2026 durante la riunione dei Ministri degli Esteri del Gruppo “Amici dei Balcani Occidentali”, svoltasi a Villa Madama.

Dal Mas ha sottolineato che l'allargamento dell'Unione Europea "va ben oltre i negoziati di adesione". L'allineamento all'acquis è essenziale, ma un'integrazione di successo richiede anche fiducia, cooperazione pratica e partenariati duraturi tra i Paesi.

La cooperazione regionale, ha aggiunto, attraverso la messa in rete di istituzioni, comunità locali, università, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della società civile, contribuisce a trasformare la prospettiva europea in una realtà concreta. "È questo il ruolo che l'Iniziativa Centro Europea svolge da oltre trent'anni", ha rimarcato Dal Mas.

Il ruolo dell'Iniziativa Centro Europea per l'allargamento

Dal Mas ha dichiarato che l'InCE continuerà a mettere la propria esperienza e la propria rete di cooperazione al servizio dell'allargamento dell'Unione Europea. Accompagnare il percorso di adesione dei Balcani Occidentali, dell'Ucraina e della Moldova significa contribuire attivamente alla riunificazione del continente europeo attraverso la cooperazione, il dialogo e la costruzione di legami concreti tra i Paesi.

L'Iniziativa Centro Europea è un'organizzazione intergovernativa regionale, fondata nel 1989, che promuove la cooperazione tra i Paesi dell'Europa centrale, orientale e sudorientale. L'InCE mira a favorire l'integrazione europea e a sostenere i processi di allargamento dell'Unione Europea, in particolare nei confronti dei Paesi dei Balcani Occidentali, dell'Ucraina e della Moldova.

La riunione del Gruppo “Amici dei Balcani Occidentali”

La riunione dei Ministri degli Esteri del Gruppo “Amici dei Balcani Occidentali” si inserisce nel quadro delle iniziative volte a rafforzare il dialogo e la cooperazione regionale. Questi incontri rappresentano un'occasione fondamentale per discutere le prospettive di integrazione europea dei Paesi dei Balcani Occidentali e per promuovere partenariati stabili e duraturi tra gli Stati partecipanti.

L'iniziativa degli "Amici dei Balcani Occidentali" coinvolge diversi Stati membri dell'Unione Europea e partner regionali, con l'obiettivo di sostenere il percorso europeo dei Paesi della regione attraverso il dialogo politico e la collaborazione multilaterale. La partecipazione dell'InCE a questi incontri conferma il ruolo dell'organizzazione come piattaforma di cooperazione e scambio di buone pratiche tra i Paesi coinvolti nel processo di allargamento.