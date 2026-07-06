Una delegazione del Comune di Genova ha intrapreso una missione istituzionale a New York per rafforzare i rapporti internazionali e promuovere il territorio ligure. L'iniziativa, con rappresentanti comunali, è entrata nel vivo con incontri e appuntamenti ufficiali, un passo importante per l'internazionalizzazione.

Agenda e Obiettivi della Missione

La missione prevede una fitta agenda di appuntamenti: incontri con istituzioni locali e la comunità italiana a New York. Obiettivo: "valorizzare le eccellenze di Genova" e "rafforzare i legami con la comunità italiana all'estero".

Il programma include iniziative culturali e di promozione economica, focalizzate su innovazione, cultura e turismo.

Previsti tavoli di lavoro con realtà imprenditoriali e istituzionali statunitensi, ed eventi per la promozione di tradizioni e patrimonio genovese. La delegazione presenterà progetti di collaborazione tecnologica e urbanistica, per attrarre investimenti e favorire scambi di buone pratiche.

Strategia Internazionale di Genova

Il Comune di Genova, promotore, mira a consolidare la presenza sui mercati internazionali e rafforzare i rapporti con partner strategici. L'amministrazione sottolinea l'importanza di tali missioni per "costruire nuove opportunità di sviluppo e crescita". La missione a New York è un momento chiave nell'internazionalizzazione dell'ente, che ha intensificato la promozione all'estero.

Le iniziative rientrano in una strategia per posizionare Genova come polo di innovazione e cultura internazionale. Il Comune valorizza le competenze locali in alta tecnologia, logistica e creatività, facilitando l'incontro con investitori e operatori globali.