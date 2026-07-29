I ribelli Houthi intenderebbero introdurre pedaggi per il transito delle navi nel Mar Rosso e nello Stretto di Bab al Mandeb. A riferirlo all'Afp è stato un ministro del governo yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale.

L'accusa di escalation

Il ministro dell'Informazione Moammar al-Eryani ha definito l'iniziativa "una pericolosa escalation volta a trasformare uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo in una fonte permanente di finanziamento per le attività militari e terroristiche della milizia".

Secondo il rappresentante del governo yemenita, l'eventuale introduzione dei pedaggi rappresenterebbe un ulteriore elemento di tensione in un'area di rilevanza internazionale per il traffico marittimo.
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